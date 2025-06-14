SinaisSeções
Fendi Pramono

DisciplineTrader

Fendi Pramono
0 comentários
Confiabilidade
30 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 243%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
737
Negociações com lucro:
350 (47.48%)
Negociações com perda:
387 (52.51%)
Melhor negociação:
700.28 USD
Pior negociação:
-717.86 USD
Lucro bruto:
113 380.42 USD (1 206 611 pips)
Perda bruta:
-96 678.66 USD (889 195 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (3 719.52 USD)
Máximo lucro consecutivo:
5 339.75 USD (11)
Índice de Sharpe:
-0.01
Atividade de negociação:
94.54%
Depósito máximo carregado:
17.71%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
29
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
0.90
Negociações longas:
489 (66.35%)
Negociações curtas:
248 (33.65%)
Fator de lucro:
1.17
Valor esperado:
22.66 USD
Lucro médio:
323.94 USD
Perda média:
-249.82 USD
Máximo de perdas consecutivas:
22 (-7 209.51 USD)
Máxima perda consecutiva:
-7 209.51 USD (22)
Crescimento mensal:
-16.14%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
4 294.88 USD
Máximo:
18 501.87 USD (54.58%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
44.96% (18 501.87 USD)
Pelo Capital Líquido:
8.08% (1 284.52 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 569
USDJPY 43
GBPJPY 27
EURJPY 18
CADJPY 15
GBPUSD 14
CHFJPY 8
USDCHF 8
AUDJPY 7
NZDUSD 7
USDCAD 7
EURUSD 5
NZDJPY 5
AUDUSD 2
EURNZD 2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 16K
USDJPY 109
GBPJPY -151
EURJPY 677
CADJPY -62
GBPUSD -24
CHFJPY 90
USDCHF -352
AUDJPY 74
NZDUSD 8
USDCAD 35
EURUSD -69
NZDJPY 286
AUDUSD -8
EURNZD -79
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 299K
USDJPY 2.7K
GBPJPY -1K
EURJPY 9.8K
CADJPY 1.1K
GBPUSD 955
CHFJPY 1.5K
USDCHF -1.7K
AUDJPY 1.4K
NZDUSD 201
USDCAD 1K
EURUSD -500
NZDJPY 3.5K
AUDUSD 200
EURNZD -1K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +700.28 USD
Pior negociação: -718 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 11
Máximo de perdas consecutivas: 22
Máximo lucro consecutivo: +3 719.52 USD
Máxima perda consecutiva: -7 209.51 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
Larson-Demo
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
GhanaFX-Main
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
MetasGroup-Live
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
PreciseFX-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
AM-UK-Live
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
322 mais ...
Always use stoploss and take profit
Sem comentários
2025.12.01 15:36
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.92% of days out of 183 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 18:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.20 14:51
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.65% of days out of 172 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.18 13:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 04:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.10 03:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 17:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 08:17
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.43% of days out of 158 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.21 15:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.15 06:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.14 05:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.14 05:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 13:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 07:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.11 04:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.31 12:57
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.33% of days out of 60 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.31 03:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.16 06:36
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.44% of days out of 45 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.11 16:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.11 14:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
