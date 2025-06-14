SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / DisciplineTrader
Fendi Pramono

DisciplineTrader

Fendi Pramono
0 comentarios
Fiabilidad
30 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 243%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
737
Transacciones Rentables:
350 (47.48%)
Transacciones Irrentables:
387 (52.51%)
Mejor transacción:
700.28 USD
Peor transacción:
-717.86 USD
Beneficio Bruto:
113 380.42 USD (1 206 611 pips)
Pérdidas Brutas:
-96 678.66 USD (889 195 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
12 (3 719.52 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
5 339.75 USD (11)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Actividad comercial:
94.54%
Carga máxima del depósito:
17.71%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
29
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
0.90
Transacciones Largas:
489 (66.35%)
Transacciones Cortas:
248 (33.65%)
Factor de Beneficio:
1.17
Beneficio Esperado:
22.66 USD
Beneficio medio:
323.94 USD
Pérdidas medias:
-249.82 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
22 (-7 209.51 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-7 209.51 USD (22)
Crecimiento al mes:
-16.14%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
4 294.88 USD
Máxima:
18 501.87 USD (54.58%)
Reducción relativa:
De balance:
44.96% (18 501.87 USD)
De fondos:
8.08% (1 284.52 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 569
USDJPY 43
GBPJPY 27
EURJPY 18
CADJPY 15
GBPUSD 14
CHFJPY 8
USDCHF 8
AUDJPY 7
NZDUSD 7
USDCAD 7
EURUSD 5
NZDJPY 5
AUDUSD 2
EURNZD 2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 16K
USDJPY 109
GBPJPY -151
EURJPY 677
CADJPY -62
GBPUSD -24
CHFJPY 90
USDCHF -352
AUDJPY 74
NZDUSD 8
USDCAD 35
EURUSD -69
NZDJPY 286
AUDUSD -8
EURNZD -79
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 299K
USDJPY 2.7K
GBPJPY -1K
EURJPY 9.8K
CADJPY 1.1K
GBPUSD 955
CHFJPY 1.5K
USDCHF -1.7K
AUDJPY 1.4K
NZDUSD 201
USDCAD 1K
EURUSD -500
NZDJPY 3.5K
AUDUSD 200
EURNZD -1K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +700.28 USD
Peor transacción: -718 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 11
Máximo de pérdidas consecutivas: 22
Beneficio máximo consecutivo: +3 719.52 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -7 209.51 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
Larson-Demo
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
GhanaFX-Main
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
MetasGroup-Live
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
PreciseFX-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
AM-UK-Live
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
otros 322...
Always use stoploss and take profit
No hay comentarios
2025.12.01 15:36
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.92% of days out of 183 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 18:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.20 14:51
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.65% of days out of 172 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.18 13:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 04:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.10 03:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 17:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 08:17
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.43% of days out of 158 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.21 15:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.15 06:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.14 05:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.14 05:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 13:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 07:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.11 04:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.31 12:57
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.33% of days out of 60 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.31 03:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.16 06:36
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.44% of days out of 45 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.11 16:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.11 14:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.