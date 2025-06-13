SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / CalibreFX Sniper
Satria Adji Prakoso

CalibreFX Sniper

Satria Adji Prakoso
0 inceleme
Güvenilirlik
16 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 9%
Headway-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
74
Kârla kapanan işlemler:
59 (79.72%)
Zararla kapanan işlemler:
15 (20.27%)
En iyi işlem:
19.68 USD
En kötü işlem:
-10.82 USD
Brüt kâr:
103.83 USD (7 582 pips)
Brüt zarar:
-61.33 USD (4 816 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (20.11 USD)
Maksimum ardışık kâr:
22.10 USD (2)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
0.54%
Maks. mevduat yükü:
1.39%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
6 dakika
Düzelme faktörü:
3.60
Alış işlemleri:
43 (58.11%)
Satış işlemleri:
31 (41.89%)
Kâr faktörü:
1.69
Beklenen getiri:
0.57 USD
Ortalama kâr:
1.76 USD
Ortalama zarar:
-4.09 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-3.60 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-11.50 USD (2)
Aylık büyüme:
1.27%
Yıllık tahmin:
18.99%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
11.80 USD (2.18%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.16% (11.50 USD)
Varlığa göre:
1.68% (8.42 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 73
USDJPY 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 43
USDJPY 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 2.8K
USDJPY -15
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +19.68 USD
En kötü işlem: -11 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +20.11 USD
Maksimum ardışık zarar: -3.60 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Headway-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
GoMarkets-Real 10
0.00 × 4
RoboForex-ProCent-4
4.60 × 147
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
Exness-Real16
10.20 × 5
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
İnceleme yok
2025.09.20 14:55
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.09.18 15:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.18 14:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.12 15:05
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.35% of days out of 92 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.12 13:53
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.35% of days out of 92 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.12 02:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.12 01:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.22 16:50
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.11 15:16
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.33% of days out of 60 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.11 14:16
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.33% of days out of 60 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.28 14:27
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.18 20:57
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.07.18 19:57
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.07.14 15:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.14 14:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.11 15:13
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.11 14:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.08 15:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.08 14:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.07 15:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

