- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
134
Gewinntrades:
110 (82.08%)
Verlusttrades:
24 (17.91%)
Bester Trade:
19.68 USD
Schlechtester Trade:
-10.82 USD
Bruttoprofit:
169.30 USD (14 105 pips)
Bruttoverlust:
-107.80 USD (9 459 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
18 (25.53 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
25.53 USD (18)
Sharpe Ratio:
0.15
Trading-Aktivität:
0.54%
Max deposit load:
1.60%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
4 Minuten
Erholungsfaktor:
2.57
Long-Positionen:
77 (57.46%)
Short-Positionen:
57 (42.54%)
Profit-Faktor:
1.57
Mathematische Gewinnerwartung:
0.46 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.54 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-4.49 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-3.60 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-11.50 USD (2)
Wachstum pro Monat :
-1.93%
Jahresprognose:
-23.38%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
23.91 USD (4.14%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
4.14% (23.91 USD)
Kapital:
1.68% (8.42 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|133
|USDJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|62
|USDJPY
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|4.7K
|USDJPY
|-15
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +19.68 USD
Schlechtester Trade: -11 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 18
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +25.53 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -3.60 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Headway-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
GoMarkets-Real 10
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 16
|3.33 × 12
|
FBS-Real-3
|4.20 × 20
|
RoboForex-ProCent-4
|4.60 × 147
|
VantageInternational-Live 12
|5.00 × 2
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
Exness-Real16
|10.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.80 × 76
|
FusionMarkets-Live 2
|46.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live10
|89.00 × 1
Telegram -> @Mr_PINGG
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
12%
0
0
USD
USD
562
USD
USD
28
100%
134
82%
1%
1.57
0.46
USD
USD
4%
1:500