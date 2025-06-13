SignaleKategorien
Satria Adji Prakoso

CalibreFX Sniper

Satria Adji Prakoso
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
28 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 12%
Headway-Real
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
134
Gewinntrades:
110 (82.08%)
Verlusttrades:
24 (17.91%)
Bester Trade:
19.68 USD
Schlechtester Trade:
-10.82 USD
Bruttoprofit:
169.30 USD (14 105 pips)
Bruttoverlust:
-107.80 USD (9 459 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
18 (25.53 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
25.53 USD (18)
Sharpe Ratio:
0.15
Trading-Aktivität:
0.54%
Max deposit load:
1.60%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
4 Minuten
Erholungsfaktor:
2.57
Long-Positionen:
77 (57.46%)
Short-Positionen:
57 (42.54%)
Profit-Faktor:
1.57
Mathematische Gewinnerwartung:
0.46 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.54 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-4.49 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-3.60 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-11.50 USD (2)
Wachstum pro Monat :
-1.93%
Jahresprognose:
-23.38%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
23.91 USD (4.14%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
4.14% (23.91 USD)
Kapital:
1.68% (8.42 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 133
USDJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 62
USDJPY 0
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 4.7K
USDJPY -15
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +19.68 USD
Schlechtester Trade: -11 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 18
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +25.53 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -3.60 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Headway-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
GoMarkets-Real 10
0.00 × 4
VantageInternational-Live 16
3.33 × 12
FBS-Real-3
4.20 × 20
RoboForex-ProCent-4
4.60 × 147
VantageInternational-Live 12
5.00 × 2
TitanFX-02
5.03 × 34
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
Pepperstone-Edge01
7.76 × 63
EightcapLtd-Real-4
8.21 × 583
Exness-Real16
10.20 × 5
ICMarketsSC-Live26
11.52 × 56
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
RoboForex-ProCent-8
14.17 × 119
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
ICMarketsSC-Live17
24.80 × 76
FusionMarkets-Live 2
46.00 × 2
ICMarketsSC-Live10
89.00 × 1
Telegram -> @Mr_PINGG
2025.11.24 15:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.20 14:33
High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.20 14:55
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.09.18 15:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.18 14:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.12 15:05
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.35% of days out of 92 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.12 13:53
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.35% of days out of 92 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.12 02:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.12 01:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.22 16:50
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.11 15:16
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.33% of days out of 60 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.11 14:16
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.33% of days out of 60 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.28 14:27
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.18 20:57
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.07.18 19:57
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.07.14 15:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.14 14:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.11 15:13
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.11 14:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.08 15:13
Share of days for 80% of growth is too low
Kopieren

