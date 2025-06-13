СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / CalibreFX Sniper
Satria Adji Prakoso

CalibreFX Sniper

Satria Adji Prakoso
0 отзывов
Надежность
28 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 12%
Headway-Real
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
133
Прибыльных трейдов:
109 (81.95%)
Убыточных трейдов:
24 (18.05%)
Лучший трейд:
19.68 USD
Худший трейд:
-10.82 USD
Общая прибыль:
167.33 USD (13 908 pips)
Общий убыток:
-107.80 USD (9 459 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (25.53 USD)
Макс. прибыль в серии:
25.53 USD (18)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
0.54%
Макс. загрузка депозита:
1.60%
Последний трейд:
19 часов
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
4 минуты
Фактор восстановления:
2.49
Длинных трейдов:
76 (57.14%)
Коротких трейдов:
57 (42.86%)
Профит фактор:
1.55
Мат. ожидание:
0.45 USD
Средняя прибыль:
1.54 USD
Средний убыток:
-4.49 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-3.60 USD)
Макс. убыток в серии:
-11.50 USD (2)
Прирост в месяц:
-1.68%
Годовой прогноз:
-20.36%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
23.91 USD (4.14%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.14% (23.91 USD)
По эквити:
1.68% (8.42 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 132
USDJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 60
USDJPY 0
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 4.5K
USDJPY -15
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +19.68 USD
Худший трейд: -11 USD
Макс. серия выигрышей: 18
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +25.53 USD
Макс. убыток в серии: -3.60 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Headway-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
GoMarkets-Real 10
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
VantageInternational-Live 16
3.33 × 12
FBS-Real-3
4.20 × 20
RoboForex-ProCent-4
4.60 × 147
VantageInternational-Live 12
5.00 × 2
TitanFX-02
5.03 × 34
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
Pepperstone-Edge01
7.76 × 63
EightcapLtd-Real-4
8.21 × 583
Exness-Real16
10.20 × 5
ICMarketsSC-Live26
11.52 × 56
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
RoboForex-ProCent-8
14.17 × 119
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
ICMarketsSC-Live17
24.99 × 75
Telegram -> @Mr_PINGG
Нет отзывов
2025.11.24 15:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.20 14:33
High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.20 14:55
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.09.18 15:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.18 14:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.12 15:05
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.35% of days out of 92 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.12 13:53
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.35% of days out of 92 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.12 02:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.12 01:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.22 16:50
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.11 15:16
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.33% of days out of 60 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.11 14:16
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.33% of days out of 60 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.28 14:27
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.18 20:57
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.07.18 19:57
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.07.14 15:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.14 14:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.11 15:13
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.11 14:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.08 15:13
Share of days for 80% of growth is too low
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.