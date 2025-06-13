- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
133
Прибыльных трейдов:
109 (81.95%)
Убыточных трейдов:
24 (18.05%)
Лучший трейд:
19.68 USD
Худший трейд:
-10.82 USD
Общая прибыль:
167.33 USD (13 908 pips)
Общий убыток:
-107.80 USD (9 459 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (25.53 USD)
Макс. прибыль в серии:
25.53 USD (18)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
0.54%
Макс. загрузка депозита:
1.60%
Последний трейд:
19 часов
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
4 минуты
Фактор восстановления:
2.49
Длинных трейдов:
76 (57.14%)
Коротких трейдов:
57 (42.86%)
Профит фактор:
1.55
Мат. ожидание:
0.45 USD
Средняя прибыль:
1.54 USD
Средний убыток:
-4.49 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-3.60 USD)
Макс. убыток в серии:
-11.50 USD (2)
Прирост в месяц:
-1.68%
Годовой прогноз:
-20.36%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
23.91 USD (4.14%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.14% (23.91 USD)
По эквити:
1.68% (8.42 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|132
|USDJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|60
|USDJPY
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|4.5K
|USDJPY
|-15
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +19.68 USD
Худший трейд: -11 USD
Макс. серия выигрышей: 18
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +25.53 USD
Макс. убыток в серии: -3.60 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Headway-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
GoMarkets-Real 10
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 16
|3.33 × 12
|
FBS-Real-3
|4.20 × 20
|
RoboForex-ProCent-4
|4.60 × 147
|
VantageInternational-Live 12
|5.00 × 2
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
Exness-Real16
|10.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.99 × 75
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
12%
0
0
USD
USD
560
USD
USD
28
100%
133
81%
1%
1.55
0.45
USD
USD
4%
1:500