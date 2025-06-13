- 자본
트레이드:
147
이익 거래:
122 (82.99%)
손실 거래:
25 (17.01%)
최고의 거래:
19.68 USD
최악의 거래:
-10.82 USD
총 수익:
183.81 USD (15 552 pips)
총 손실:
-113.05 USD (9 984 pips)
연속 최대 이익:
18 (25.53 USD)
연속 최대 이익:
25.53 USD (18)
샤프 비율:
0.16
거래 활동:
0.54%
최대 입금량:
1.64%
최근 거래:
4 시간 전
주별 거래 수:
5
평균 유지 시간:
4 분
회복 요인:
2.96
롱(주식매수):
87 (59.18%)
숏(주식차입매도):
60 (40.82%)
수익 요인:
1.63
기대수익:
0.48 USD
평균 이익:
1.51 USD
평균 손실:
-4.52 USD
연속 최대 손실:
3 (-3.60 USD)
연속 최대 손실:
-11.50 USD (2)
월별 성장률:
2.83%
연간 예측:
34.30%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
23.91 USD (4.14%)
상대적 삭감:
잔고별:
4.14% (23.91 USD)
자본금별:
1.68% (8.42 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|146
|USDJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|71
|USDJPY
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|5.6K
|USDJPY
|-15
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +19.68 USD
최악의 거래: -11 USD
연속 최대 이익: 18
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +25.53 USD
연속 최대 손실: -3.60 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Headway-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
CPTMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
GoMarkets-Real 10
|1.70 × 23
|
TradeMaxGlobal-Live5
|2.31 × 52
|
VantageInternational-Live 16
|3.33 × 12
|
FBS-Real-3
|4.20 × 20
|
RoboForex-ProCent-4
|4.60 × 147
|
VantageInternational-Live 12
|5.00 × 2
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
Exness-Real16
|10.20 × 5
|
RoboForex-ProCent-7
|11.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
