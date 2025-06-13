- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
74
Profit Trade:
59 (79.72%)
Loss Trade:
15 (20.27%)
Best Trade:
19.68 USD
Worst Trade:
-10.82 USD
Profitto lordo:
103.83 USD (7 582 pips)
Perdita lorda:
-61.33 USD (4 816 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (20.11 USD)
Massimo profitto consecutivo:
22.10 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
0.54%
Massimo carico di deposito:
1.39%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
6 minuti
Fattore di recupero:
3.60
Long Trade:
43 (58.11%)
Short Trade:
31 (41.89%)
Fattore di profitto:
1.69
Profitto previsto:
0.57 USD
Profitto medio:
1.76 USD
Perdita media:
-4.09 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-3.60 USD)
Massima perdita consecutiva:
-11.50 USD (2)
Crescita mensile:
1.57%
Previsione annuale:
18.99%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
11.80 USD (2.18%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.16% (11.50 USD)
Per equità:
1.68% (8.42 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|73
|USDJPY
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|43
|USDJPY
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|2.8K
|USDJPY
|-15
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +19.68 USD
Worst Trade: -11 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +20.11 USD
Massima perdita consecutiva: -3.60 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Headway-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
GoMarkets-Real 10
|0.00 × 4
|
RoboForex-ProCent-4
|4.60 × 147
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Exness-Real16
|10.20 × 5
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
9%
0
0
USD
USD
542
USD
USD
16
100%
74
79%
1%
1.69
0.57
USD
USD
2%
1:500