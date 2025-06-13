SegnaliSezioni
Satria Adji Prakoso

CalibreFX Sniper

Satria Adji Prakoso
0 recensioni
Affidabilità
16 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 9%
Headway-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
74
Profit Trade:
59 (79.72%)
Loss Trade:
15 (20.27%)
Best Trade:
19.68 USD
Worst Trade:
-10.82 USD
Profitto lordo:
103.83 USD (7 582 pips)
Perdita lorda:
-61.33 USD (4 816 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (20.11 USD)
Massimo profitto consecutivo:
22.10 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
0.54%
Massimo carico di deposito:
1.39%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
6 minuti
Fattore di recupero:
3.60
Long Trade:
43 (58.11%)
Short Trade:
31 (41.89%)
Fattore di profitto:
1.69
Profitto previsto:
0.57 USD
Profitto medio:
1.76 USD
Perdita media:
-4.09 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-3.60 USD)
Massima perdita consecutiva:
-11.50 USD (2)
Crescita mensile:
1.57%
Previsione annuale:
18.99%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
11.80 USD (2.18%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.16% (11.50 USD)
Per equità:
1.68% (8.42 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 73
USDJPY 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 43
USDJPY 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 2.8K
USDJPY -15
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +19.68 USD
Worst Trade: -11 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +20.11 USD
Massima perdita consecutiva: -3.60 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Headway-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
GoMarkets-Real 10
0.00 × 4
RoboForex-ProCent-4
4.60 × 147
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
Exness-Real16
10.20 × 5
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
Non ci sono recensioni
2025.09.20 14:55
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.09.18 15:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.18 14:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.12 15:05
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.35% of days out of 92 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.12 13:53
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.35% of days out of 92 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.12 02:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.12 01:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.22 16:50
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.11 15:16
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.33% of days out of 60 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.11 14:16
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.33% of days out of 60 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.28 14:27
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.18 20:57
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.07.18 19:57
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.07.14 15:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.14 14:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.11 15:13
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.11 14:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.08 15:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.08 14:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.07 15:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
