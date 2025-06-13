SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / CalibreFX Sniper
Satria Adji Prakoso

CalibreFX Sniper

Satria Adji Prakoso
0 avis
Fiabilité
15 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 8%
Headway-Real
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
73
Bénéfice trades:
58 (79.45%)
Perte trades:
15 (20.55%)
Meilleure transaction:
19.68 USD
Pire transaction:
-10.82 USD
Bénéfice brut:
101.99 USD (7 398 pips)
Perte brute:
-61.33 USD (4 816 pips)
Gains consécutifs maximales:
18 (20.11 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
22.10 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.15
Activité de trading:
0.54%
Charge de dépôt maximale:
1.39%
Dernier trade:
23 il y a des heures
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
6 minutes
Facteur de récupération:
3.45
Longs trades:
42 (57.53%)
Courts trades:
31 (42.47%)
Facteur de profit:
1.66
Rendement attendu:
0.56 USD
Bénéfice moyen:
1.76 USD
Perte moyenne:
-4.09 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-3.60 USD)
Perte consécutive maximale:
-11.50 USD (2)
Croissance mensuelle:
1.22%
Prévision annuelle:
16.31%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
11.80 USD (2.18%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.16% (11.50 USD)
Par fonds propres:
1.68% (8.42 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 72
USDJPY 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 41
USDJPY 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 2.6K
USDJPY -15
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +19.68 USD
Pire transaction: -11 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +20.11 USD
Perte consécutive maximale: -3.60 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Headway-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
GoMarkets-Real 10
0.00 × 4
RoboForex-ProCent-4
4.60 × 147
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
Exness-Real16
10.20 × 5
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
Aucun avis
2025.09.20 14:55
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.09.18 15:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.18 14:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.12 15:05
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.35% of days out of 92 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.12 13:53
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.35% of days out of 92 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.12 02:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.12 01:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.22 16:50
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.11 15:16
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.33% of days out of 60 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.11 14:16
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.33% of days out of 60 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.28 14:27
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.18 20:57
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.07.18 19:57
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.07.14 15:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.14 14:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.11 15:13
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.11 14:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.08 15:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.08 14:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.07 15:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.