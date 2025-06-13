- 成長
トレード:
134
利益トレード:
110 (82.08%)
損失トレード:
24 (17.91%)
ベストトレード:
19.68 USD
最悪のトレード:
-10.82 USD
総利益:
169.30 USD (14 105 pips)
総損失:
-107.80 USD (9 459 pips)
最大連続の勝ち:
18 (25.53 USD)
最大連続利益:
25.53 USD (18)
シャープレシオ:
0.15
取引アクティビティ:
0.54%
最大入金額:
1.60%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
4 分
リカバリーファクター:
2.57
長いトレード:
77 (57.46%)
短いトレード:
57 (42.54%)
プロフィットファクター:
1.57
期待されたペイオフ:
0.46 USD
平均利益:
1.54 USD
平均損失:
-4.49 USD
最大連続の負け:
3 (-3.60 USD)
最大連続損失:
-11.50 USD (2)
月間成長:
-1.93%
年間予想:
-23.38%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
23.91 USD (4.14%)
比較ドローダウン:
残高による:
4.14% (23.91 USD)
エクイティによる:
1.68% (8.42 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|133
|USDJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|62
|USDJPY
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|4.7K
|USDJPY
|-15
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Headway-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
GoMarkets-Real 10
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 16
|3.33 × 12
|
FBS-Real-3
|4.20 × 20
|
RoboForex-ProCent-4
|4.60 × 147
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
VantageInternational-Live 12
|6.50 × 2
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
Exness-Real16
|10.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.99 × 75
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
12%
0
0
USD
USD
562
USD
USD
28
100%
134
82%
1%
1.57
0.46
USD
USD
4%
1:500