交易:
133
盈利交易:
109 (81.95%)
亏损交易:
24 (18.05%)
最好交易:
19.68 USD
最差交易:
-10.82 USD
毛利:
167.33 USD (13 908 pips)
毛利亏损:
-107.80 USD (9 459 pips)
最大连续赢利:
18 (25.53 USD)
最大连续盈利:
25.53 USD (18)
夏普比率:
0.14
交易活动:
0.54%
最大入金加载:
1.60%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
6
平均持有时间:
4 分钟
采收率:
2.49
长期交易:
76 (57.14%)
短期交易:
57 (42.86%)
利润因子:
1.55
预期回报:
0.45 USD
平均利润:
1.54 USD
平均损失:
-4.49 USD
最大连续失误:
3 (-3.60 USD)
最大连续亏损:
-11.50 USD (2)
每月增长:
-1.68%
年度预测:
-20.36%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
23.91 USD (4.14%)
相对跌幅:
结余:
4.14% (23.91 USD)
净值:
1.68% (8.42 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|132
|USDJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|60
|USDJPY
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|4.5K
|USDJPY
|-15
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +19.68 USD
最差交易: -11 USD
最大连续赢利: 18
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +25.53 USD
最大连续亏损: -3.60 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Headway-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
GoMarkets-Real 10
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 16
|3.33 × 12
|
FBS-Real-3
|4.20 × 20
|
RoboForex-ProCent-4
|4.60 × 147
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
VantageInternational-Live 12
|6.00 × 2
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
Exness-Real16
|10.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.99 × 75
