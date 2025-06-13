- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
134
Transacciones Rentables:
110 (82.08%)
Transacciones Irrentables:
24 (17.91%)
Mejor transacción:
19.68 USD
Peor transacción:
-10.82 USD
Beneficio Bruto:
169.30 USD (14 105 pips)
Pérdidas Brutas:
-107.80 USD (9 459 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
18 (25.53 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
25.53 USD (18)
Ratio de Sharpe:
0.15
Actividad comercial:
0.54%
Carga máxima del depósito:
1.60%
Último trade:
12 horas
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
4 minutos
Factor de Recuperación:
2.57
Transacciones Largas:
77 (57.46%)
Transacciones Cortas:
57 (42.54%)
Factor de Beneficio:
1.57
Beneficio Esperado:
0.46 USD
Beneficio medio:
1.54 USD
Pérdidas medias:
-4.49 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-3.60 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-11.50 USD (2)
Crecimiento al mes:
-1.93%
Pronóstico anual:
-23.38%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
23.91 USD (4.14%)
Reducción relativa:
De balance:
4.14% (23.91 USD)
De fondos:
1.68% (8.42 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|133
|USDJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|62
|USDJPY
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|4.7K
|USDJPY
|-15
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +19.68 USD
Peor transacción: -11 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 18
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +25.53 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -3.60 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Headway-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
GoMarkets-Real 10
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 16
|3.33 × 12
|
FBS-Real-3
|4.20 × 20
|
RoboForex-ProCent-4
|4.60 × 147
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
VantageInternational-Live 12
|6.50 × 2
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
Exness-Real16
|10.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.99 × 75
Telegram -> @Mr_PINGG
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
12%
0
0
USD
USD
562
USD
USD
28
100%
134
82%
1%
1.57
0.46
USD
USD
4%
1:500