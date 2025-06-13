- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
134
Negociações com lucro:
110 (82.08%)
Negociações com perda:
24 (17.91%)
Melhor negociação:
19.68 USD
Pior negociação:
-10.82 USD
Lucro bruto:
169.30 USD (14 105 pips)
Perda bruta:
-107.80 USD (9 459 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
18 (25.53 USD)
Máximo lucro consecutivo:
25.53 USD (18)
Índice de Sharpe:
0.15
Atividade de negociação:
0.54%
Depósito máximo carregado:
1.60%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
4 minutos
Fator de recuperação:
2.57
Negociações longas:
77 (57.46%)
Negociações curtas:
57 (42.54%)
Fator de lucro:
1.57
Valor esperado:
0.46 USD
Lucro médio:
1.54 USD
Perda média:
-4.49 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-3.60 USD)
Máxima perda consecutiva:
-11.50 USD (2)
Crescimento mensal:
-1.93%
Previsão anual:
-23.38%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
23.91 USD (4.14%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.14% (23.91 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.68% (8.42 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|133
|USDJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|62
|USDJPY
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|4.7K
|USDJPY
|-15
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +19.68 USD
Pior negociação: -11 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 18
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +25.53 USD
Máxima perda consecutiva: -3.60 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Headway-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
GoMarkets-Real 10
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 16
|3.33 × 12
|
FBS-Real-3
|4.20 × 20
|
RoboForex-ProCent-4
|4.60 × 147
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
VantageInternational-Live 12
|6.50 × 2
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
Exness-Real16
|10.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.99 × 75
Telegram -> @Mr_PINGG
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
12%
0
0
USD
USD
562
USD
USD
28
100%
134
82%
1%
1.57
0.46
USD
USD
4%
1:500