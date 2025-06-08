- Büyüme
İşlemler:
1 085
Kârla kapanan işlemler:
775 (71.42%)
Zararla kapanan işlemler:
310 (28.57%)
En iyi işlem:
28.94 USD
En kötü işlem:
-17.04 USD
Brüt kâr:
716.56 USD (89 632 pips)
Brüt zarar:
-389.67 USD (56 688 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (7.95 USD)
Maksimum ardışık kâr:
115.28 USD (9)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
62.91%
Maks. mevduat yükü:
6.39%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
118
Ort. tutma süresi:
20 saat
Düzelme faktörü:
2.95
Alış işlemleri:
622 (57.33%)
Satış işlemleri:
463 (42.67%)
Kâr faktörü:
1.84
Beklenen getiri:
0.30 USD
Ortalama kâr:
0.92 USD
Ortalama zarar:
-1.26 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-110.85 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-110.85 USD (12)
Aylık büyüme:
4.26%
Yıllık tahmin:
51.68%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
9.21 USD
Maksimum:
110.85 USD (5.21%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.36% (110.85 USD)
Varlığa göre:
23.89% (493.74 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCADm
|395
|GBPAUDm
|376
|GBPCADm
|295
|EURCHFm
|18
|BTCUSDm
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCADm
|126
|GBPAUDm
|109
|GBPCADm
|85
|EURCHFm
|6
|BTCUSDm
|0
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCADm
|16K
|GBPAUDm
|4.6K
|GBPCADm
|12K
|EURCHFm
|505
|BTCUSDm
|33
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +28.94 USD
En kötü işlem: -17 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +7.95 USD
Maksimum ardışık zarar: -110.85 USD
