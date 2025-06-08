SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / AutoScalper AUDCAD GBPCAD GBPAUD
Fajli Mustafa

AutoScalper AUDCAD GBPCAD GBPAUD

Fajli Mustafa
0 inceleme
Güvenilirlik
20 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 18%
Exness-Real18
1:400
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 085
Kârla kapanan işlemler:
775 (71.42%)
Zararla kapanan işlemler:
310 (28.57%)
En iyi işlem:
28.94 USD
En kötü işlem:
-17.04 USD
Brüt kâr:
716.56 USD (89 632 pips)
Brüt zarar:
-389.67 USD (56 688 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (7.95 USD)
Maksimum ardışık kâr:
115.28 USD (9)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
62.91%
Maks. mevduat yükü:
6.39%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
118
Ort. tutma süresi:
20 saat
Düzelme faktörü:
2.95
Alış işlemleri:
622 (57.33%)
Satış işlemleri:
463 (42.67%)
Kâr faktörü:
1.84
Beklenen getiri:
0.30 USD
Ortalama kâr:
0.92 USD
Ortalama zarar:
-1.26 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-110.85 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-110.85 USD (12)
Aylık büyüme:
4.26%
Yıllık tahmin:
51.68%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
9.21 USD
Maksimum:
110.85 USD (5.21%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.36% (110.85 USD)
Varlığa göre:
23.89% (493.74 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCADm 395
GBPAUDm 376
GBPCADm 295
EURCHFm 18
BTCUSDm 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCADm 126
GBPAUDm 109
GBPCADm 85
EURCHFm 6
BTCUSDm 0
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCADm 16K
GBPAUDm 4.6K
GBPCADm 12K
EURCHFm 505
BTCUSDm 33
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +28.94 USD
En kötü işlem: -17 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +7.95 USD
Maksimum ardışık zarar: -110.85 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real18" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

EA AutoScalper for AUDCAD, GBPCAD & GBPAUD
İnceleme yok
2025.09.15 02:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.02 03:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.27 12:27
No swaps are charged
2025.08.27 12:27
No swaps are charged
2025.08.19 09:32
No swaps are charged on the signal account
2025.08.04 02:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.03 08:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.23 09:12
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.30 02:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.29 01:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.08 12:49
Share of trading days is too low
2025.06.08 12:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.08 09:05
Trading operations on the account were performed for only 9 days. This comprises 12.16% of days out of the 74 days of the signal's entire lifetime.
