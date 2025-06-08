СигналыРазделы
Fajli Mustafa

AutoScalper AUDCAD GBPCAD GBPAUD

Fajli Mustafa
0 отзывов
Надежность
33 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 40%
Exness-Real18
1:400
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
2 231
Прибыльных трейдов:
1 575 (70.59%)
Убыточных трейдов:
656 (29.40%)
Лучший трейд:
28.94 USD
Худший трейд:
-17.04 USD
Общая прибыль:
1 498.45 USD (192 887 pips)
Общий убыток:
-816.42 USD (118 813 pips)
Макс. серия выигрышей:
21 (7.95 USD)
Макс. прибыль в серии:
115.28 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
63.88%
Макс. загрузка депозита:
6.39%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
147
Ср. время удержания:
17 часов
Фактор восстановления:
6.15
Длинных трейдов:
1 326 (59.44%)
Коротких трейдов:
905 (40.56%)
Профит фактор:
1.84
Мат. ожидание:
0.31 USD
Средняя прибыль:
0.95 USD
Средний убыток:
-1.24 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-110.85 USD)
Макс. убыток в серии:
-110.85 USD (12)
Прирост в месяц:
9.35%
Годовой прогноз:
115.62%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
9.21 USD
Максимальная:
110.85 USD (5.21%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.36% (110.85 USD)
По эквити:
23.89% (493.74 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPAUDm 889
GBPCADm 690
AUDCADm 633
EURCHFm 18
BTCUSDm 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPAUDm 263
GBPCADm 217
AUDCADm 195
EURCHFm 6
BTCUSDm 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPAUDm 24K
GBPCADm 26K
AUDCADm 24K
EURCHFm 505
BTCUSDm 33
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +28.94 USD
Худший трейд: -17 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +7.95 USD
Макс. убыток в серии: -110.85 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real18" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

EA AutoScalper for AUDCAD, GBPCAD & GBPAUD
Нет отзывов
2025.11.11 04:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.11 01:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.27 01:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.16 15:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.15 02:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.02 03:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.27 12:27
No swaps are charged
2025.08.27 12:27
No swaps are charged
2025.08.19 09:32
No swaps are charged on the signal account
2025.08.04 02:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.03 08:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.23 09:12
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.30 02:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.29 01:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.08 12:49
Share of trading days is too low
2025.06.08 12:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.08 09:05
Trading operations on the account were performed for only 9 days. This comprises 12.16% of days out of the 74 days of the signal's entire lifetime.
