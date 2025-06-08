- Прирост
Всего трейдов:
2 231
Прибыльных трейдов:
1 575 (70.59%)
Убыточных трейдов:
656 (29.40%)
Лучший трейд:
28.94 USD
Худший трейд:
-17.04 USD
Общая прибыль:
1 498.45 USD (192 887 pips)
Общий убыток:
-816.42 USD (118 813 pips)
Макс. серия выигрышей:
21 (7.95 USD)
Макс. прибыль в серии:
115.28 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
63.88%
Макс. загрузка депозита:
6.39%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
147
Ср. время удержания:
17 часов
Фактор восстановления:
6.15
Длинных трейдов:
1 326 (59.44%)
Коротких трейдов:
905 (40.56%)
Профит фактор:
1.84
Мат. ожидание:
0.31 USD
Средняя прибыль:
0.95 USD
Средний убыток:
-1.24 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-110.85 USD)
Макс. убыток в серии:
-110.85 USD (12)
Прирост в месяц:
9.35%
Годовой прогноз:
115.62%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
9.21 USD
Максимальная:
110.85 USD (5.21%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.36% (110.85 USD)
По эквити:
23.89% (493.74 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPAUDm
|889
|GBPCADm
|690
|AUDCADm
|633
|EURCHFm
|18
|BTCUSDm
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPAUDm
|263
|GBPCADm
|217
|AUDCADm
|195
|EURCHFm
|6
|BTCUSDm
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPAUDm
|24K
|GBPCADm
|26K
|AUDCADm
|24K
|EURCHFm
|505
|BTCUSDm
|33
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real18" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
EA AutoScalper for AUDCAD, GBPCAD & GBPAUD
