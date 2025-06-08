- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
2 246
利益トレード:
1 584 (70.52%)
損失トレード:
662 (29.47%)
ベストトレード:
28.94 USD
最悪のトレード:
-17.04 USD
総利益:
1 506.10 USD (193 950 pips)
総損失:
-819.46 USD (119 232 pips)
最大連続の勝ち:
21 (7.95 USD)
最大連続利益:
115.28 USD (9)
シャープレシオ:
0.14
取引アクティビティ:
63.88%
最大入金額:
6.39%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
130
平均保有時間:
17 時間
リカバリーファクター:
6.19
長いトレード:
1 330 (59.22%)
短いトレード:
916 (40.78%)
プロフィットファクター:
1.84
期待されたペイオフ:
0.31 USD
平均利益:
0.95 USD
平均損失:
-1.24 USD
最大連続の負け:
12 (-110.85 USD)
最大連続損失:
-110.85 USD (12)
月間成長:
8.47%
年間予想:
103.13%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
9.21 USD
最大の:
110.85 USD (5.21%)
比較ドローダウン:
残高による:
5.36% (110.85 USD)
エクイティによる:
23.89% (493.74 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPAUDm
|893
|GBPCADm
|693
|AUDCADm
|641
|EURCHFm
|18
|BTCUSDm
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPAUDm
|264
|GBPCADm
|218
|AUDCADm
|198
|EURCHFm
|6
|BTCUSDm
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPAUDm
|24K
|GBPCADm
|26K
|AUDCADm
|24K
|EURCHFm
|505
|BTCUSDm
|33
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +28.94 USD
最悪のトレード: -17 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 12
最大連続利益: +7.95 USD
最大連続損失: -110.85 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real18"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
EA AutoScalper for AUDCAD, GBPCAD & GBPAUD
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
40%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
33
99%
2 246
70%
64%
1.83
0.31
USD
USD
24%
1:400