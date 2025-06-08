シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / AutoScalper AUDCAD GBPCAD GBPAUD
Fajli Mustafa

AutoScalper AUDCAD GBPCAD GBPAUD

Fajli Mustafa
レビュー0件
信頼性
33週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 40%
Exness-Real18
1:400
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
2 246
利益トレード:
1 584 (70.52%)
損失トレード:
662 (29.47%)
ベストトレード:
28.94 USD
最悪のトレード:
-17.04 USD
総利益:
1 506.10 USD (193 950 pips)
総損失:
-819.46 USD (119 232 pips)
最大連続の勝ち:
21 (7.95 USD)
最大連続利益:
115.28 USD (9)
シャープレシオ:
0.14
取引アクティビティ:
63.88%
最大入金額:
6.39%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
130
平均保有時間:
17 時間
リカバリーファクター:
6.19
長いトレード:
1 330 (59.22%)
短いトレード:
916 (40.78%)
プロフィットファクター:
1.84
期待されたペイオフ:
0.31 USD
平均利益:
0.95 USD
平均損失:
-1.24 USD
最大連続の負け:
12 (-110.85 USD)
最大連続損失:
-110.85 USD (12)
月間成長:
8.47%
年間予想:
103.13%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
9.21 USD
最大の:
110.85 USD (5.21%)
比較ドローダウン:
残高による:
5.36% (110.85 USD)
エクイティによる:
23.89% (493.74 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPAUDm 893
GBPCADm 693
AUDCADm 641
EURCHFm 18
BTCUSDm 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPAUDm 264
GBPCADm 218
AUDCADm 198
EURCHFm 6
BTCUSDm 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPAUDm 24K
GBPCADm 26K
AUDCADm 24K
EURCHFm 505
BTCUSDm 33
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +28.94 USD
最悪のトレード: -17 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 12
最大連続利益: +7.95 USD
最大連続損失: -110.85 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real18"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

EA AutoScalper for AUDCAD, GBPCAD & GBPAUD
レビューなし
2025.11.11 04:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.11 01:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.27 01:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.16 15:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.15 02:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.02 03:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.27 12:27
No swaps are charged
2025.08.27 12:27
No swaps are charged
2025.08.19 09:32
No swaps are charged on the signal account
2025.08.04 02:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.03 08:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.23 09:12
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.30 02:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.29 01:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.08 12:49
Share of trading days is too low
2025.06.08 12:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.08 09:05
Trading operations on the account were performed for only 9 days. This comprises 12.16% of days out of the 74 days of the signal's entire lifetime.
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください