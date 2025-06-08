SignauxSections
Fajli Mustafa

AutoScalper AUDCAD GBPCAD GBPAUD

Fajli Mustafa
0 avis
Fiabilité
20 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 17%
Exness-Real18
1:400
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 076
Bénéfice trades:
770 (71.56%)
Perte trades:
306 (28.44%)
Meilleure transaction:
28.94 USD
Pire transaction:
-17.04 USD
Bénéfice brut:
703.33 USD (87 793 pips)
Perte brute:
-379.12 USD (55 219 pips)
Gains consécutifs maximales:
21 (7.95 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
115.28 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.13
Activité de trading:
62.91%
Charge de dépôt maximale:
6.39%
Dernier trade:
17 il y a des heures
Trades par semaine:
118
Temps de détention moyen:
20 heures
Facteur de récupération:
2.92
Longs trades:
613 (56.97%)
Courts trades:
463 (43.03%)
Facteur de profit:
1.86
Rendement attendu:
0.30 USD
Bénéfice moyen:
0.91 USD
Perte moyenne:
-1.24 USD
Pertes consécutives maximales:
12 (-110.85 USD)
Perte consécutive maximale:
-110.85 USD (12)
Croissance mensuelle:
4.13%
Prévision annuelle:
50.06%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
9.21 USD
Maximal:
110.85 USD (5.21%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
5.36% (110.85 USD)
Par fonds propres:
23.89% (493.74 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCADm 395
GBPAUDm 376
GBPCADm 286
EURCHFm 18
BTCUSDm 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCADm 126
GBPAUDm 109
GBPCADm 83
EURCHFm 6
BTCUSDm 0
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCADm 16K
GBPAUDm 4.6K
GBPCADm 11K
EURCHFm 505
BTCUSDm 33
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +28.94 USD
Pire transaction: -17 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 12
Bénéfice consécutif maximal: +7.95 USD
Perte consécutive maximale: -110.85 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real18" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

EA AutoScalper for AUDCAD, GBPCAD & GBPAUD
Aucun avis
2025.09.15 02:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.02 03:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.27 12:27
No swaps are charged
2025.08.27 12:27
No swaps are charged
2025.08.19 09:32
No swaps are charged on the signal account
2025.08.04 02:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.03 08:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.23 09:12
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.30 02:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.29 01:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.08 12:49
Share of trading days is too low
2025.06.08 12:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.08 09:05
Trading operations on the account were performed for only 9 days. This comprises 12.16% of days out of the 74 days of the signal's entire lifetime.
