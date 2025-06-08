- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
2 238
盈利交易:
1 579 (70.55%)
亏损交易:
659 (29.45%)
最好交易:
28.94 USD
最差交易:
-17.04 USD
毛利:
1 501.64 USD (193 343 pips)
毛利亏损:
-817.49 USD (118 964 pips)
最大连续赢利:
21 (7.95 USD)
最大连续盈利:
115.28 USD (9)
夏普比率:
0.14
交易活动:
63.88%
最大入金加载:
6.39%
最近交易:
48 几分钟前
每周交易:
138
平均持有时间:
17 小时
采收率:
6.17
长期交易:
1 330 (59.43%)
短期交易:
908 (40.57%)
利润因子:
1.84
预期回报:
0.31 USD
平均利润:
0.95 USD
平均损失:
-1.24 USD
最大连续失误:
12 (-110.85 USD)
最大连续亏损:
-110.85 USD (12)
每月增长:
8.96%
年度预测:
108.76%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
9.21 USD
最大值:
110.85 USD (5.21%)
相对跌幅:
结余:
5.36% (110.85 USD)
净值:
23.89% (493.74 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPAUDm
|893
|GBPCADm
|693
|AUDCADm
|633
|EURCHFm
|18
|BTCUSDm
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPAUDm
|264
|GBPCADm
|218
|AUDCADm
|195
|EURCHFm
|6
|BTCUSDm
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPAUDm
|24K
|GBPCADm
|26K
|AUDCADm
|24K
|EURCHFm
|505
|BTCUSDm
|33
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +28.94 USD
最差交易: -17 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 12
最大连续盈利: +7.95 USD
最大连续亏损: -110.85 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-Real18 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
EA AutoScalper for AUDCAD, GBPCAD & GBPAUD
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
40%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
33
99%
2 238
70%
64%
1.83
0.31
USD
USD
24%
1:400