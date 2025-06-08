SignaleKategorien
Fajli Mustafa

AutoScalper AUDCAD GBPCAD GBPAUD

Fajli Mustafa
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
33 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 41%
Exness-Real18
1:400
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
2 274
Gewinntrades:
1 608 (70.71%)
Verlusttrades:
666 (29.29%)
Bester Trade:
28.94 USD
Schlechtester Trade:
-17.04 USD
Bruttoprofit:
1 516.11 USD (195 392 pips)
Bruttoverlust:
-821.01 USD (119 457 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
21 (7.95 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
115.28 USD (9)
Sharpe Ratio:
0.14
Trading-Aktivität:
63.88%
Max deposit load:
6.39%
Letzter Trade:
4 Minuten
Trades pro Woche:
145
Durchschn. Haltezeit:
17 Stunden
Erholungsfaktor:
6.27
Long-Positionen:
1 345 (59.15%)
Short-Positionen:
929 (40.85%)
Profit-Faktor:
1.85
Mathematische Gewinnerwartung:
0.31 USD
Durchschnittlicher Profit:
0.94 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-1.23 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
12 (-110.85 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-110.85 USD (12)
Wachstum pro Monat :
8.82%
Jahresprognose:
106.97%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
9.21 USD
Maximaler:
110.85 USD (5.21%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
5.36% (110.85 USD)
Kapital:
23.89% (493.74 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPAUDm 909
GBPCADm 695
AUDCADm 651
EURCHFm 18
BTCUSDm 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPAUDm 269
GBPCADm 219
AUDCADm 201
EURCHFm 6
BTCUSDm 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPAUDm 25K
GBPCADm 26K
AUDCADm 25K
EURCHFm 505
BTCUSDm 33
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +28.94 USD
Schlechtester Trade: -17 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 9
Max. aufeinandergehende Verluste: 12
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +7.95 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -110.85 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-Real18" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

EA AutoScalper for AUDCAD, GBPCAD & GBPAUD
Keine Bewertungen
2025.11.11 04:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.11 01:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.27 01:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.16 15:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.15 02:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.02 03:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.27 12:27
No swaps are charged
2025.08.27 12:27
No swaps are charged
2025.08.19 09:32
No swaps are charged on the signal account
2025.08.04 02:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.03 08:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.23 09:12
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.30 02:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.29 01:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.08 12:49
Share of trading days is too low
2025.06.08 12:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.08 09:05
Trading operations on the account were performed for only 9 days. This comprises 12.16% of days out of the 74 days of the signal's entire lifetime.
