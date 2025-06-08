- 자본
- 축소
트레이드:
2 428
이익 거래:
1 726 (71.08%)
손실 거래:
702 (28.91%)
최고의 거래:
28.94 USD
최악의 거래:
-17.04 USD
총 수익:
1 596.99 USD (206 928 pips)
총 손실:
-855.17 USD (124 335 pips)
연속 최대 이익:
21 (7.95 USD)
연속 최대 이익:
115.28 USD (9)
샤프 비율:
0.14
거래 활동:
65.99%
최대 입금량:
6.39%
최근 거래:
10 시간 전
주별 거래 수:
140
평균 유지 시간:
17 시간
회복 요인:
6.69
롱(주식매수):
1 447 (59.60%)
숏(주식차입매도):
981 (40.40%)
수익 요인:
1.87
기대수익:
0.31 USD
평균 이익:
0.93 USD
평균 손실:
-1.22 USD
연속 최대 손실:
12 (-110.85 USD)
연속 최대 손실:
-110.85 USD (12)
월별 성장률:
9.67%
연간 예측:
117.28%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
9.21 USD
최대한의:
110.85 USD (5.21%)
상대적 삭감:
잔고별:
5.36% (110.85 USD)
자본금별:
23.89% (493.74 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPAUDm
|989
|GBPCADm
|750
|AUDCADm
|670
|EURCHFm
|18
|BTCUSDm
|1
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPAUDm
|293
|GBPCADm
|235
|AUDCADm
|207
|EURCHFm
|6
|BTCUSDm
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPAUDm
|28K
|GBPCADm
|28K
|AUDCADm
|26K
|EURCHFm
|505
|BTCUSDm
|33
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +28.94 USD
최악의 거래: -17 USD
연속 최대 이익: 9
연속 최대 손실: 12
연속 최대 이익: +7.95 USD
연속 최대 손실: -110.85 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-Real18"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
EA AutoScalper for AUDCAD, GBPCAD & GBPAUD
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
44%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
34
99%
2 428
71%
66%
1.86
0.31
USD
USD
24%
1:400