SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / AutoScalper AUDCAD GBPCAD GBPAUD
Fajli Mustafa

AutoScalper AUDCAD GBPCAD GBPAUD

Fajli Mustafa
0 comentarios
Fiabilidad
33 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 40%
Exness-Real18
1:400
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
2 246
Transacciones Rentables:
1 584 (70.52%)
Transacciones Irrentables:
662 (29.47%)
Mejor transacción:
28.94 USD
Peor transacción:
-17.04 USD
Beneficio Bruto:
1 506.10 USD (193 950 pips)
Pérdidas Brutas:
-819.46 USD (119 232 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
21 (7.95 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
115.28 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.14
Actividad comercial:
63.88%
Carga máxima del depósito:
6.39%
Último trade:
19 horas
Trades a la semana:
138
Tiempo medio de espera:
17 horas
Factor de Recuperación:
6.19
Transacciones Largas:
1 330 (59.22%)
Transacciones Cortas:
916 (40.78%)
Factor de Beneficio:
1.84
Beneficio Esperado:
0.31 USD
Beneficio medio:
0.95 USD
Pérdidas medias:
-1.24 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
12 (-110.85 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-110.85 USD (12)
Crecimiento al mes:
9.10%
Pronóstico anual:
110.39%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
9.21 USD
Máxima:
110.85 USD (5.21%)
Reducción relativa:
De balance:
5.36% (110.85 USD)
De fondos:
23.89% (493.74 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPAUDm 893
GBPCADm 693
AUDCADm 641
EURCHFm 18
BTCUSDm 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPAUDm 264
GBPCADm 218
AUDCADm 198
EURCHFm 6
BTCUSDm 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPAUDm 24K
GBPCADm 26K
AUDCADm 24K
EURCHFm 505
BTCUSDm 33
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +28.94 USD
Peor transacción: -17 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 9
Máximo de pérdidas consecutivas: 12
Beneficio máximo consecutivo: +7.95 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -110.85 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-Real18" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

EA AutoScalper for AUDCAD, GBPCAD & GBPAUD
No hay comentarios
2025.11.11 04:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.11 01:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.27 01:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.16 15:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.15 02:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.02 03:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.27 12:27
No swaps are charged
2025.08.27 12:27
No swaps are charged
2025.08.19 09:32
No swaps are charged on the signal account
2025.08.04 02:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.03 08:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.23 09:12
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.30 02:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.29 01:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.08 12:49
Share of trading days is too low
2025.06.08 12:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.08 09:05
Trading operations on the account were performed for only 9 days. This comprises 12.16% of days out of the 74 days of the signal's entire lifetime.
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
AutoScalper AUDCAD GBPCAD GBPAUD
30 USD al mes
40%
0
0
USD
2K
USD
33
99%
2 246
70%
64%
1.83
0.31
USD
24%
1:400
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.