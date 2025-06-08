- Incremento
Total de Trades:
2 246
Transacciones Rentables:
1 584 (70.52%)
Transacciones Irrentables:
662 (29.47%)
Mejor transacción:
28.94 USD
Peor transacción:
-17.04 USD
Beneficio Bruto:
1 506.10 USD (193 950 pips)
Pérdidas Brutas:
-819.46 USD (119 232 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
21 (7.95 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
115.28 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.14
Actividad comercial:
63.88%
Carga máxima del depósito:
6.39%
Último trade:
19 horas
Trades a la semana:
138
Tiempo medio de espera:
17 horas
Factor de Recuperación:
6.19
Transacciones Largas:
1 330 (59.22%)
Transacciones Cortas:
916 (40.78%)
Factor de Beneficio:
1.84
Beneficio Esperado:
0.31 USD
Beneficio medio:
0.95 USD
Pérdidas medias:
-1.24 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
12 (-110.85 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-110.85 USD (12)
Crecimiento al mes:
9.10%
Pronóstico anual:
110.39%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
9.21 USD
Máxima:
110.85 USD (5.21%)
Reducción relativa:
De balance:
5.36% (110.85 USD)
De fondos:
23.89% (493.74 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GBPAUDm
|893
|GBPCADm
|693
|AUDCADm
|641
|EURCHFm
|18
|BTCUSDm
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GBPAUDm
|264
|GBPCADm
|218
|AUDCADm
|198
|EURCHFm
|6
|BTCUSDm
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GBPAUDm
|24K
|GBPCADm
|26K
|AUDCADm
|24K
|EURCHFm
|505
|BTCUSDm
|33
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +28.94 USD
Peor transacción: -17 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 9
Máximo de pérdidas consecutivas: 12
Beneficio máximo consecutivo: +7.95 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -110.85 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-Real18" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
EA AutoScalper for AUDCAD, GBPCAD & GBPAUD
No hay comentarios
