- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
2 246
Negociações com lucro:
1 584 (70.52%)
Negociações com perda:
662 (29.47%)
Melhor negociação:
28.94 USD
Pior negociação:
-17.04 USD
Lucro bruto:
1 506.10 USD (193 950 pips)
Perda bruta:
-819.46 USD (119 232 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
21 (7.95 USD)
Máximo lucro consecutivo:
115.28 USD (9)
Índice de Sharpe:
0.14
Atividade de negociação:
63.88%
Depósito máximo carregado:
6.39%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
130
Tempo médio de espera:
17 horas
Fator de recuperação:
6.19
Negociações longas:
1 330 (59.22%)
Negociações curtas:
916 (40.78%)
Fator de lucro:
1.84
Valor esperado:
0.31 USD
Lucro médio:
0.95 USD
Perda média:
-1.24 USD
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-110.85 USD)
Máxima perda consecutiva:
-110.85 USD (12)
Crescimento mensal:
8.47%
Previsão anual:
103.13%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
9.21 USD
Máximo:
110.85 USD (5.21%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.36% (110.85 USD)
Pelo Capital Líquido:
23.89% (493.74 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPAUDm
|893
|GBPCADm
|693
|AUDCADm
|641
|EURCHFm
|18
|BTCUSDm
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPAUDm
|264
|GBPCADm
|218
|AUDCADm
|198
|EURCHFm
|6
|BTCUSDm
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPAUDm
|24K
|GBPCADm
|26K
|AUDCADm
|24K
|EURCHFm
|505
|BTCUSDm
|33
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +28.94 USD
Pior negociação: -17 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 12
Máximo lucro consecutivo: +7.95 USD
Máxima perda consecutiva: -110.85 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real18" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
EA AutoScalper for AUDCAD, GBPCAD & GBPAUD
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
40%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
33
99%
2 246
70%
64%
1.83
0.31
USD
USD
24%
1:400