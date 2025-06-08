SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / AutoScalper AUDCAD GBPCAD GBPAUD
Fajli Mustafa

AutoScalper AUDCAD GBPCAD GBPAUD

Fajli Mustafa
0 comentários
Confiabilidade
33 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 40%
Exness-Real18
1:400
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
2 246
Negociações com lucro:
1 584 (70.52%)
Negociações com perda:
662 (29.47%)
Melhor negociação:
28.94 USD
Pior negociação:
-17.04 USD
Lucro bruto:
1 506.10 USD (193 950 pips)
Perda bruta:
-819.46 USD (119 232 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
21 (7.95 USD)
Máximo lucro consecutivo:
115.28 USD (9)
Índice de Sharpe:
0.14
Atividade de negociação:
63.88%
Depósito máximo carregado:
6.39%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
130
Tempo médio de espera:
17 horas
Fator de recuperação:
6.19
Negociações longas:
1 330 (59.22%)
Negociações curtas:
916 (40.78%)
Fator de lucro:
1.84
Valor esperado:
0.31 USD
Lucro médio:
0.95 USD
Perda média:
-1.24 USD
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-110.85 USD)
Máxima perda consecutiva:
-110.85 USD (12)
Crescimento mensal:
8.47%
Previsão anual:
103.13%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
9.21 USD
Máximo:
110.85 USD (5.21%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.36% (110.85 USD)
Pelo Capital Líquido:
23.89% (493.74 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPAUDm 893
GBPCADm 693
AUDCADm 641
EURCHFm 18
BTCUSDm 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPAUDm 264
GBPCADm 218
AUDCADm 198
EURCHFm 6
BTCUSDm 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPAUDm 24K
GBPCADm 26K
AUDCADm 24K
EURCHFm 505
BTCUSDm 33
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +28.94 USD
Pior negociação: -17 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 12
Máximo lucro consecutivo: +7.95 USD
Máxima perda consecutiva: -110.85 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real18" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

EA AutoScalper for AUDCAD, GBPCAD & GBPAUD
Sem comentários
2025.11.11 04:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.11 01:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.27 01:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.16 15:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.15 02:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.02 03:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.27 12:27
No swaps are charged
2025.08.27 12:27
No swaps are charged
2025.08.19 09:32
No swaps are charged on the signal account
2025.08.04 02:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.03 08:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.23 09:12
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.30 02:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.29 01:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.08 12:49
Share of trading days is too low
2025.06.08 12:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.08 09:05
Trading operations on the account were performed for only 9 days. This comprises 12.16% of days out of the 74 days of the signal's entire lifetime.
