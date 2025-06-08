SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / AutoScalper AUDCAD GBPCAD GBPAUD
Fajli Mustafa

AutoScalper AUDCAD GBPCAD GBPAUD

Fajli Mustafa
0 recensioni
Affidabilità
20 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 18%
Exness-Real18
1:400
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 085
Profit Trade:
775 (71.42%)
Loss Trade:
310 (28.57%)
Best Trade:
28.94 USD
Worst Trade:
-17.04 USD
Profitto lordo:
716.56 USD (89 632 pips)
Perdita lorda:
-389.67 USD (56 688 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (7.95 USD)
Massimo profitto consecutivo:
115.28 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
62.91%
Massimo carico di deposito:
6.39%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
118
Tempo di attesa medio:
20 ore
Fattore di recupero:
2.95
Long Trade:
622 (57.33%)
Short Trade:
463 (42.67%)
Fattore di profitto:
1.84
Profitto previsto:
0.30 USD
Profitto medio:
0.92 USD
Perdita media:
-1.26 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-110.85 USD)
Massima perdita consecutiva:
-110.85 USD (12)
Crescita mensile:
4.26%
Previsione annuale:
51.68%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
9.21 USD
Massimale:
110.85 USD (5.21%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.36% (110.85 USD)
Per equità:
23.89% (493.74 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCADm 395
GBPAUDm 376
GBPCADm 295
EURCHFm 18
BTCUSDm 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCADm 126
GBPAUDm 109
GBPCADm 85
EURCHFm 6
BTCUSDm 0
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCADm 16K
GBPAUDm 4.6K
GBPCADm 12K
EURCHFm 505
BTCUSDm 33
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +28.94 USD
Worst Trade: -17 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +7.95 USD
Massima perdita consecutiva: -110.85 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real18" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

EA AutoScalper for AUDCAD, GBPCAD & GBPAUD
Non ci sono recensioni
2025.09.15 02:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.02 03:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.27 12:27
No swaps are charged
2025.08.27 12:27
No swaps are charged
2025.08.19 09:32
No swaps are charged on the signal account
2025.08.04 02:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.03 08:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.23 09:12
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.30 02:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.29 01:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.08 12:49
Share of trading days is too low
2025.06.08 12:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.08 09:05
Trading operations on the account were performed for only 9 days. This comprises 12.16% of days out of the 74 days of the signal's entire lifetime.
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
AutoScalper AUDCAD GBPCAD GBPAUD
30USD al mese
18%
0
0
USD
2.1K
USD
20
100%
1 085
71%
63%
1.83
0.30
USD
24%
1:400
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.