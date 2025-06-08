- Crescita
Trade:
1 085
Profit Trade:
775 (71.42%)
Loss Trade:
310 (28.57%)
Best Trade:
28.94 USD
Worst Trade:
-17.04 USD
Profitto lordo:
716.56 USD (89 632 pips)
Perdita lorda:
-389.67 USD (56 688 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (7.95 USD)
Massimo profitto consecutivo:
115.28 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
62.91%
Massimo carico di deposito:
6.39%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
118
Tempo di attesa medio:
20 ore
Fattore di recupero:
2.95
Long Trade:
622 (57.33%)
Short Trade:
463 (42.67%)
Fattore di profitto:
1.84
Profitto previsto:
0.30 USD
Profitto medio:
0.92 USD
Perdita media:
-1.26 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-110.85 USD)
Massima perdita consecutiva:
-110.85 USD (12)
Crescita mensile:
4.26%
Previsione annuale:
51.68%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
9.21 USD
Massimale:
110.85 USD (5.21%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.36% (110.85 USD)
Per equità:
23.89% (493.74 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCADm
|395
|GBPAUDm
|376
|GBPCADm
|295
|EURCHFm
|18
|BTCUSDm
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCADm
|126
|GBPAUDm
|109
|GBPCADm
|85
|EURCHFm
|6
|BTCUSDm
|0
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCADm
|16K
|GBPAUDm
|4.6K
|GBPCADm
|12K
|EURCHFm
|505
|BTCUSDm
|33
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +28.94 USD
Worst Trade: -17 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +7.95 USD
Massima perdita consecutiva: -110.85 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real18" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
EA AutoScalper for AUDCAD, GBPCAD & GBPAUD
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
18%
0
0
USD
USD
2.1K
USD
USD
20
100%
1 085
71%
63%
1.83
0.30
USD
USD
24%
1:400