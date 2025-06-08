- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
937
Kârla kapanan işlemler:
699 (74.59%)
Zararla kapanan işlemler:
238 (25.40%)
En iyi işlem:
17.98 USD
En kötü işlem:
-7.27 USD
Brüt kâr:
555.52 USD (52 862 pips)
Brüt zarar:
-270.51 USD (28 535 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (8.96 USD)
Maksimum ardışık kâr:
34.65 USD (13)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
70.15%
Maks. mevduat yükü:
5.28%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
22 saat
Düzelme faktörü:
5.66
Alış işlemleri:
429 (45.78%)
Satış işlemleri:
508 (54.22%)
Kâr faktörü:
2.05
Beklenen getiri:
0.30 USD
Ortalama kâr:
0.79 USD
Ortalama zarar:
-1.14 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-43.15 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-43.15 USD (12)
Aylık büyüme:
0.15%
Yıllık tahmin:
1.80%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.25 USD
Maksimum:
50.37 USD (2.14%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.45% (50.37 USD)
Varlığa göre:
23.93% (484.81 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSDm
|385
|NZDUSDm
|260
|NZDCADm
|188
|EURCHFm
|104
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSDm
|131
|NZDUSDm
|88
|NZDCADm
|25
|EURCHFm
|41
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSDm
|11K
|NZDUSDm
|8.8K
|NZDCADm
|1.8K
|EURCHFm
|2.4K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +17.98 USD
En kötü işlem: -7 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +8.96 USD
Maksimum ardışık zarar: -43.15 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real33" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
EA AutoScalper for EURUSD, NZDUSD & NZDCAD
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
15%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
18
100%
937
74%
70%
2.05
0.30
USD
USD
24%
1:400