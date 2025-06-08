SinyallerBölümler
Fajli Mustafa

AutoScalper EURUSD NZDUSD NZDCAD

Fajli Mustafa
0 inceleme
Güvenilirlik
18 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 15%
Exness-Real33
1:400
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
937
Kârla kapanan işlemler:
699 (74.59%)
Zararla kapanan işlemler:
238 (25.40%)
En iyi işlem:
17.98 USD
En kötü işlem:
-7.27 USD
Brüt kâr:
555.52 USD (52 862 pips)
Brüt zarar:
-270.51 USD (28 535 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (8.96 USD)
Maksimum ardışık kâr:
34.65 USD (13)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
70.15%
Maks. mevduat yükü:
5.28%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
22 saat
Düzelme faktörü:
5.66
Alış işlemleri:
429 (45.78%)
Satış işlemleri:
508 (54.22%)
Kâr faktörü:
2.05
Beklenen getiri:
0.30 USD
Ortalama kâr:
0.79 USD
Ortalama zarar:
-1.14 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-43.15 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-43.15 USD (12)
Aylık büyüme:
0.15%
Yıllık tahmin:
1.80%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.25 USD
Maksimum:
50.37 USD (2.14%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.45% (50.37 USD)
Varlığa göre:
23.93% (484.81 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSDm 385
NZDUSDm 260
NZDCADm 188
EURCHFm 104
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSDm 131
NZDUSDm 88
NZDCADm 25
EURCHFm 41
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSDm 11K
NZDUSDm 8.8K
NZDCADm 1.8K
EURCHFm 2.4K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +17.98 USD
En kötü işlem: -7 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +8.96 USD
Maksimum ardışık zarar: -43.15 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real33" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

EA AutoScalper for EURUSD, NZDUSD & NZDCAD
İnceleme yok
2025.09.26 05:40
No swaps are charged on the signal account
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.15 02:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.14 14:32
No swaps are charged on the signal account
2025.09.14 05:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.12 07:41
No swaps are charged
2025.09.12 07:41
No swaps are charged
2025.09.08 05:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 14:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.27 04:00
No swaps are charged on the signal account
2025.08.22 10:42
No swaps are charged
2025.08.22 10:42
No swaps are charged
2025.08.18 09:49
No swaps are charged on the signal account
2025.07.27 21:06
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.14 06:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.09 14:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.30 02:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.29 14:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.22 16:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
