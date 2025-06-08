- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 380
Negociações com lucro:
1 008 (73.04%)
Negociações com perda:
372 (26.96%)
Melhor negociação:
47.10 USD
Pior negociação:
-26.12 USD
Lucro bruto:
993.85 USD (83 172 pips)
Perda bruta:
-775.11 USD (75 343 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
29 (13.27 USD)
Máximo lucro consecutivo:
190.97 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
83.36%
Depósito máximo carregado:
7.09%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
83
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
0.60
Negociações longas:
673 (48.77%)
Negociações curtas:
707 (51.23%)
Fator de lucro:
1.28
Valor esperado:
0.16 USD
Lucro médio:
0.99 USD
Perda média:
-2.08 USD
Máximo de perdas consecutivas:
22 (-366.38 USD)
Máxima perda consecutiva:
-366.38 USD (22)
Crescimento mensal:
-3.49%
Previsão anual:
-42.40%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2.25 USD
Máximo:
366.38 USD (14.54%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
16.54% (366.38 USD)
Pelo Capital Líquido:
49.45% (1 002.82 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSDm
|625
|NZDUSDm
|402
|NZDCADm
|248
|EURCHFm
|105
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSDm
|212
|NZDUSDm
|-49
|NZDCADm
|15
|EURCHFm
|41
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSDm
|19K
|NZDUSDm
|-10K
|NZDCADm
|-3.5K
|EURCHFm
|2.4K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +47.10 USD
Pior negociação: -26 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 22
Máximo lucro consecutivo: +13.27 USD
Máxima perda consecutiva: -366.38 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real33" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
EA AutoScalper for EURUSD, NZDUSD & NZDCAD
