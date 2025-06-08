SinaisSeções
Fajli Mustafa

AutoScalper EURUSD NZDUSD NZDCAD

Fajli Mustafa
0 comentários
Confiabilidade
32 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 11%
Exness-Real33
1:400
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 380
Negociações com lucro:
1 008 (73.04%)
Negociações com perda:
372 (26.96%)
Melhor negociação:
47.10 USD
Pior negociação:
-26.12 USD
Lucro bruto:
993.85 USD (83 172 pips)
Perda bruta:
-775.11 USD (75 343 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
29 (13.27 USD)
Máximo lucro consecutivo:
190.97 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
83.36%
Depósito máximo carregado:
7.09%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
83
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
0.60
Negociações longas:
673 (48.77%)
Negociações curtas:
707 (51.23%)
Fator de lucro:
1.28
Valor esperado:
0.16 USD
Lucro médio:
0.99 USD
Perda média:
-2.08 USD
Máximo de perdas consecutivas:
22 (-366.38 USD)
Máxima perda consecutiva:
-366.38 USD (22)
Crescimento mensal:
-3.49%
Previsão anual:
-42.40%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2.25 USD
Máximo:
366.38 USD (14.54%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
16.54% (366.38 USD)
Pelo Capital Líquido:
49.45% (1 002.82 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSDm 625
NZDUSDm 402
NZDCADm 248
EURCHFm 105
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSDm 212
NZDUSDm -49
NZDCADm 15
EURCHFm 41
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSDm 19K
NZDUSDm -10K
NZDCADm -3.5K
EURCHFm 2.4K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +47.10 USD
Pior negociação: -26 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 22
Máximo lucro consecutivo: +13.27 USD
Máxima perda consecutiva: -366.38 USD

EA AutoScalper for EURUSD, NZDUSD & NZDCAD
Sem comentários
2025.12.22 04:29
No swaps are charged on the signal account
2025.12.16 19:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.07 19:11
No swaps are charged
2025.12.07 19:11
No swaps are charged
2025.12.04 21:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.04 21:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 21:02
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 3.48% of days out of 201 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.04 20:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.04 20:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 20:02
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 3.48% of days out of 201 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 15:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 17:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.18 19:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 13:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 11:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 08:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 17:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 11:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 04:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 02:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
