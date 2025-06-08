- 成长
交易:
1 367
盈利交易:
1 000 (73.15%)
亏损交易:
367 (26.85%)
最好交易:
47.10 USD
最差交易:
-26.12 USD
毛利:
984.45 USD (82 233 pips)
毛利亏损:
-770.15 USD (74 852 pips)
最大连续赢利:
29 (13.27 USD)
最大连续盈利:
190.97 USD (7)
夏普比率:
0.05
交易活动:
83.36%
最大入金加载:
7.09%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
99
平均持有时间:
2 天
采收率:
0.58
长期交易:
673 (49.23%)
短期交易:
694 (50.77%)
利润因子:
1.28
预期回报:
0.16 USD
平均利润:
0.98 USD
平均损失:
-2.10 USD
最大连续失误:
22 (-366.38 USD)
最大连续亏损:
-366.38 USD (22)
每月增长:
-4.01%
年度预测:
-48.63%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
2.25 USD
最大值:
366.38 USD (14.54%)
相对跌幅:
结余:
16.54% (366.38 USD)
净值:
49.45% (1 002.82 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSDm
|621
|NZDUSDm
|393
|NZDCADm
|248
|EURCHFm
|105
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSDm
|211
|NZDUSDm
|-52
|NZDCADm
|15
|EURCHFm
|41
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSDm
|19K
|NZDUSDm
|-11K
|NZDCADm
|-3.5K
|EURCHFm
|2.4K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
EA AutoScalper for EURUSD, NZDUSD & NZDCAD
没有评论
