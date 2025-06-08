シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / AutoScalper EURUSD NZDUSD NZDCAD
Fajli Mustafa

AutoScalper EURUSD NZDUSD NZDCAD

Fajli Mustafa
レビュー0件
信頼性
32週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 11%
Exness-Real33
1:400
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 380
利益トレード:
1 008 (73.04%)
損失トレード:
372 (26.96%)
ベストトレード:
47.10 USD
最悪のトレード:
-26.12 USD
総利益:
993.85 USD (83 172 pips)
総損失:
-775.11 USD (75 343 pips)
最大連続の勝ち:
29 (13.27 USD)
最大連続利益:
190.97 USD (7)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
83.36%
最大入金額:
7.09%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
83
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
0.60
長いトレード:
673 (48.77%)
短いトレード:
707 (51.23%)
プロフィットファクター:
1.28
期待されたペイオフ:
0.16 USD
平均利益:
0.99 USD
平均損失:
-2.08 USD
最大連続の負け:
22 (-366.38 USD)
最大連続損失:
-366.38 USD (22)
月間成長:
-3.49%
年間予想:
-42.40%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
2.25 USD
最大の:
366.38 USD (14.54%)
比較ドローダウン:
残高による:
16.54% (366.38 USD)
エクイティによる:
49.45% (1 002.82 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSDm 625
NZDUSDm 402
NZDCADm 248
EURCHFm 105
200 400 600
200 400 600
200 400 600
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSDm 212
NZDUSDm -49
NZDCADm 15
EURCHFm 41
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSDm 19K
NZDUSDm -10K
NZDCADm -3.5K
EURCHFm 2.4K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +47.10 USD
最悪のトレード: -26 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 22
最大連続利益: +13.27 USD
最大連続損失: -366.38 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real33"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

EA AutoScalper for EURUSD, NZDUSD & NZDCAD
レビューなし
2025.12.22 04:29
No swaps are charged on the signal account
2025.12.16 19:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.07 19:11
No swaps are charged
2025.12.07 19:11
No swaps are charged
2025.12.04 21:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.04 21:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 21:02
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 3.48% of days out of 201 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.04 20:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.04 20:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 20:02
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 3.48% of days out of 201 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 15:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 17:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.18 19:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 13:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 11:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 08:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 17:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 11:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 04:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 02:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
AutoScalper EURUSD NZDUSD NZDCAD
30 USD/月
11%
0
0
USD
2K
USD
32
99%
1 380
73%
83%
1.28
0.16
USD
49%
1:400
コピー

