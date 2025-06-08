- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 380
利益トレード:
1 008 (73.04%)
損失トレード:
372 (26.96%)
ベストトレード:
47.10 USD
最悪のトレード:
-26.12 USD
総利益:
993.85 USD (83 172 pips)
総損失:
-775.11 USD (75 343 pips)
最大連続の勝ち:
29 (13.27 USD)
最大連続利益:
190.97 USD (7)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
83.36%
最大入金額:
7.09%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
83
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
0.60
長いトレード:
673 (48.77%)
短いトレード:
707 (51.23%)
プロフィットファクター:
1.28
期待されたペイオフ:
0.16 USD
平均利益:
0.99 USD
平均損失:
-2.08 USD
最大連続の負け:
22 (-366.38 USD)
最大連続損失:
-366.38 USD (22)
月間成長:
-3.49%
年間予想:
-42.40%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
2.25 USD
最大の:
366.38 USD (14.54%)
比較ドローダウン:
残高による:
16.54% (366.38 USD)
エクイティによる:
49.45% (1 002.82 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSDm
|625
|NZDUSDm
|402
|NZDCADm
|248
|EURCHFm
|105
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSDm
|212
|NZDUSDm
|-49
|NZDCADm
|15
|EURCHFm
|41
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSDm
|19K
|NZDUSDm
|-10K
|NZDCADm
|-3.5K
|EURCHFm
|2.4K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +47.10 USD
最悪のトレード: -26 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 22
最大連続利益: +13.27 USD
最大連続損失: -366.38 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real33"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
EA AutoScalper for EURUSD, NZDUSD & NZDCAD
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
11%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
32
99%
1 380
73%
83%
1.28
0.16
USD
USD
49%
1:400