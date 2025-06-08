- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 367
Прибыльных трейдов:
1 000 (73.15%)
Убыточных трейдов:
367 (26.85%)
Лучший трейд:
47.10 USD
Худший трейд:
-26.12 USD
Общая прибыль:
984.45 USD (82 233 pips)
Общий убыток:
-770.15 USD (74 852 pips)
Макс. серия выигрышей:
29 (13.27 USD)
Макс. прибыль в серии:
190.97 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
83.36%
Макс. загрузка депозита:
7.09%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
97
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
0.58
Длинных трейдов:
673 (49.23%)
Коротких трейдов:
694 (50.77%)
Профит фактор:
1.28
Мат. ожидание:
0.16 USD
Средняя прибыль:
0.98 USD
Средний убыток:
-2.10 USD
Макс. серия проигрышей:
22 (-366.38 USD)
Макс. убыток в серии:
-366.38 USD (22)
Прирост в месяц:
-4.01%
Годовой прогноз:
-48.63%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2.25 USD
Максимальная:
366.38 USD (14.54%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
16.54% (366.38 USD)
По эквити:
49.45% (1 002.82 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSDm
|621
|NZDUSDm
|393
|NZDCADm
|248
|EURCHFm
|105
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSDm
|211
|NZDUSDm
|-52
|NZDCADm
|15
|EURCHFm
|41
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSDm
|19K
|NZDUSDm
|-11K
|NZDCADm
|-3.5K
|EURCHFm
|2.4K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +47.10 USD
Худший трейд: -26 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 22
Макс. прибыль в серии: +13.27 USD
Макс. убыток в серии: -366.38 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real33" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
EA AutoScalper for EURUSD, NZDUSD & NZDCAD
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
11%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
32
99%
1 367
73%
83%
1.27
0.16
USD
USD
49%
1:400