СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / AutoScalper EURUSD NZDUSD NZDCAD
Fajli Mustafa

AutoScalper EURUSD NZDUSD NZDCAD

Fajli Mustafa
0 отзывов
Надежность
32 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 11%
Exness-Real33
1:400
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 367
Прибыльных трейдов:
1 000 (73.15%)
Убыточных трейдов:
367 (26.85%)
Лучший трейд:
47.10 USD
Худший трейд:
-26.12 USD
Общая прибыль:
984.45 USD (82 233 pips)
Общий убыток:
-770.15 USD (74 852 pips)
Макс. серия выигрышей:
29 (13.27 USD)
Макс. прибыль в серии:
190.97 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
83.36%
Макс. загрузка депозита:
7.09%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
97
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
0.58
Длинных трейдов:
673 (49.23%)
Коротких трейдов:
694 (50.77%)
Профит фактор:
1.28
Мат. ожидание:
0.16 USD
Средняя прибыль:
0.98 USD
Средний убыток:
-2.10 USD
Макс. серия проигрышей:
22 (-366.38 USD)
Макс. убыток в серии:
-366.38 USD (22)
Прирост в месяц:
-4.01%
Годовой прогноз:
-48.63%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2.25 USD
Максимальная:
366.38 USD (14.54%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
16.54% (366.38 USD)
По эквити:
49.45% (1 002.82 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSDm 621
NZDUSDm 393
NZDCADm 248
EURCHFm 105
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSDm 211
NZDUSDm -52
NZDCADm 15
EURCHFm 41
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSDm 19K
NZDUSDm -11K
NZDCADm -3.5K
EURCHFm 2.4K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +47.10 USD
Худший трейд: -26 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 22
Макс. прибыль в серии: +13.27 USD
Макс. убыток в серии: -366.38 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real33" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

EA AutoScalper for EURUSD, NZDUSD & NZDCAD
Нет отзывов
2025.12.22 04:29
No swaps are charged on the signal account
2025.12.16 19:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.07 19:11
No swaps are charged
2025.12.07 19:11
No swaps are charged
2025.12.04 21:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.04 21:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 21:02
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 3.48% of days out of 201 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.04 20:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.04 20:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 20:02
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 3.48% of days out of 201 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 15:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 17:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.18 19:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 13:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 11:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 08:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 17:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 11:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 04:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 02:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
AutoScalper EURUSD NZDUSD NZDCAD
30 USD в месяц
11%
0
0
USD
2K
USD
32
99%
1 367
73%
83%
1.27
0.16
USD
49%
1:400
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.