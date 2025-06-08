시그널섹션
Fajli Mustafa

AutoScalper EURUSD NZDUSD NZDCAD

Fajli Mustafa
0 리뷰
안정성
34
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 14%
Exness-Real33
1:400
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
1 501
이익 거래:
1 095 (72.95%)
손실 거래:
406 (27.05%)
최고의 거래:
47.10 USD
최악의 거래:
-26.12 USD
총 수익:
1 104.51 USD (92 427 pips)
총 손실:
-835.81 USD (82 833 pips)
연속 최대 이익:
29 (13.27 USD)
연속 최대 이익:
190.97 USD (7)
샤프 비율:
0.06
거래 활동:
84.49%
최대 입금량:
7.09%
최근 거래:
9 시간 전
주별 거래 수:
78
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
0.73
롱(주식매수):
742 (49.43%)
숏(주식차입매도):
759 (50.57%)
수익 요인:
1.32
기대수익:
0.18 USD
평균 이익:
1.01 USD
평균 손실:
-2.06 USD
연속 최대 손실:
22 (-366.38 USD)
연속 최대 손실:
-366.38 USD (22)
월별 성장률:
7.47%
연간 예측:
90.65%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
2.25 USD
최대한의:
366.38 USD (14.54%)
상대적 삭감:
잔고별:
16.54% (366.38 USD)
자본금별:
49.45% (1 002.82 USD)

배포

심볼 Sell Buy
EURUSDm 682
NZDUSDm 441
NZDCADm 273
EURCHFm 105
200 400 600
200 400 600
200 400 600
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
EURUSDm 231
NZDUSDm -35
NZDCADm 32
EURCHFm 41
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
EURUSDm 21K
NZDUSDm -9.5K
NZDCADm -4.6K
EURCHFm 2.4K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +47.10 USD
최악의 거래: -26 USD
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 22
연속 최대 이익: +13.27 USD
연속 최대 손실: -366.38 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-Real33"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

EA AutoScalper for EURUSD, NZDUSD & NZDCAD
2025.12.22 04:29
No swaps are charged on the signal account
2025.12.16 19:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.07 19:11
No swaps are charged
2025.12.07 19:11
No swaps are charged
2025.12.04 21:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.04 21:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 21:02
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 3.48% of days out of 201 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.04 20:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.04 20:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 20:02
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 3.48% of days out of 201 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 15:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 17:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.18 19:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 13:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 11:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 08:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 17:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 11:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 04:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 02:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
