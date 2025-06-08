- 자본
- 축소
트레이드:
1 501
이익 거래:
1 095 (72.95%)
손실 거래:
406 (27.05%)
최고의 거래:
47.10 USD
최악의 거래:
-26.12 USD
총 수익:
1 104.51 USD (92 427 pips)
총 손실:
-835.81 USD (82 833 pips)
연속 최대 이익:
29 (13.27 USD)
연속 최대 이익:
190.97 USD (7)
샤프 비율:
0.06
거래 활동:
84.49%
최대 입금량:
7.09%
최근 거래:
9 시간 전
주별 거래 수:
78
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
0.73
롱(주식매수):
742 (49.43%)
숏(주식차입매도):
759 (50.57%)
수익 요인:
1.32
기대수익:
0.18 USD
평균 이익:
1.01 USD
평균 손실:
-2.06 USD
연속 최대 손실:
22 (-366.38 USD)
연속 최대 손실:
-366.38 USD (22)
월별 성장률:
7.47%
연간 예측:
90.65%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
2.25 USD
최대한의:
366.38 USD (14.54%)
상대적 삭감:
잔고별:
16.54% (366.38 USD)
자본금별:
49.45% (1 002.82 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSDm
|682
|NZDUSDm
|441
|NZDCADm
|273
|EURCHFm
|105
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSDm
|231
|NZDUSDm
|-35
|NZDCADm
|32
|EURCHFm
|41
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSDm
|21K
|NZDUSDm
|-9.5K
|NZDCADm
|-4.6K
|EURCHFm
|2.4K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +47.10 USD
최악의 거래: -26 USD
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 22
연속 최대 이익: +13.27 USD
연속 최대 손실: -366.38 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-Real33"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
EA AutoScalper for EURUSD, NZDUSD & NZDCAD
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
14%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
34
99%
1 501
72%
84%
1.32
0.18
USD
USD
49%
1:400