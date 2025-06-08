SegnaliSezioni
Fajli Mustafa

AutoScalper EURUSD NZDUSD NZDCAD

Fajli Mustafa
0 recensioni
Affidabilità
18 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 15%
Exness-Real33
1:400
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
937
Profit Trade:
699 (74.59%)
Loss Trade:
238 (25.40%)
Best Trade:
17.98 USD
Worst Trade:
-7.27 USD
Profitto lordo:
555.52 USD (52 862 pips)
Perdita lorda:
-270.51 USD (28 535 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (8.96 USD)
Massimo profitto consecutivo:
34.65 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
70.15%
Massimo carico di deposito:
5.28%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
22 ore
Fattore di recupero:
5.66
Long Trade:
429 (45.78%)
Short Trade:
508 (54.22%)
Fattore di profitto:
2.05
Profitto previsto:
0.30 USD
Profitto medio:
0.79 USD
Perdita media:
-1.14 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-43.15 USD)
Massima perdita consecutiva:
-43.15 USD (12)
Crescita mensile:
0.15%
Previsione annuale:
1.80%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.25 USD
Massimale:
50.37 USD (2.14%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.45% (50.37 USD)
Per equità:
23.93% (484.81 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSDm 385
NZDUSDm 260
NZDCADm 188
EURCHFm 104
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSDm 131
NZDUSDm 88
NZDCADm 25
EURCHFm 41
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSDm 11K
NZDUSDm 8.8K
NZDCADm 1.8K
EURCHFm 2.4K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +17.98 USD
Worst Trade: -7 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +8.96 USD
Massima perdita consecutiva: -43.15 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real33" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

EA AutoScalper for EURUSD, NZDUSD & NZDCAD
Non ci sono recensioni
2025.09.26 05:40
No swaps are charged on the signal account
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.15 02:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.14 14:32
No swaps are charged on the signal account
2025.09.14 05:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.12 07:41
No swaps are charged
2025.09.12 07:41
No swaps are charged
2025.09.08 05:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 14:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.27 04:00
No swaps are charged on the signal account
2025.08.22 10:42
No swaps are charged
2025.08.22 10:42
No swaps are charged
2025.08.18 09:49
No swaps are charged on the signal account
2025.07.27 21:06
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.14 06:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.09 14:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.30 02:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.29 14:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.22 16:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
