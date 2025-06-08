- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
937
Profit Trade:
699 (74.59%)
Loss Trade:
238 (25.40%)
Best Trade:
17.98 USD
Worst Trade:
-7.27 USD
Profitto lordo:
555.52 USD (52 862 pips)
Perdita lorda:
-270.51 USD (28 535 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (8.96 USD)
Massimo profitto consecutivo:
34.65 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
70.15%
Massimo carico di deposito:
5.28%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
22 ore
Fattore di recupero:
5.66
Long Trade:
429 (45.78%)
Short Trade:
508 (54.22%)
Fattore di profitto:
2.05
Profitto previsto:
0.30 USD
Profitto medio:
0.79 USD
Perdita media:
-1.14 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-43.15 USD)
Massima perdita consecutiva:
-43.15 USD (12)
Crescita mensile:
0.15%
Previsione annuale:
1.80%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.25 USD
Massimale:
50.37 USD (2.14%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.45% (50.37 USD)
Per equità:
23.93% (484.81 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSDm
|385
|NZDUSDm
|260
|NZDCADm
|188
|EURCHFm
|104
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSDm
|131
|NZDUSDm
|88
|NZDCADm
|25
|EURCHFm
|41
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSDm
|11K
|NZDUSDm
|8.8K
|NZDCADm
|1.8K
|EURCHFm
|2.4K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +17.98 USD
Worst Trade: -7 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +8.96 USD
Massima perdita consecutiva: -43.15 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real33" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
EA AutoScalper for EURUSD, NZDUSD & NZDCAD
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
15%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
18
100%
937
74%
70%
2.05
0.30
USD
USD
24%
1:400