Fajli Mustafa

AutoScalper EURUSD NZDUSD NZDCAD

Fajli Mustafa
0 avis
Fiabilité
18 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 15%
Exness-Real33
1:400
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
937
Bénéfice trades:
699 (74.59%)
Perte trades:
238 (25.40%)
Meilleure transaction:
17.98 USD
Pire transaction:
-7.27 USD
Bénéfice brut:
555.52 USD (52 862 pips)
Perte brute:
-270.51 USD (28 535 pips)
Gains consécutifs maximales:
23 (8.96 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
34.65 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.19
Activité de trading:
70.15%
Charge de dépôt maximale:
4.96%
Dernier trade:
19 il y a des heures
Trades par semaine:
11
Temps de détention moyen:
22 heures
Facteur de récupération:
5.66
Longs trades:
429 (45.78%)
Courts trades:
508 (54.22%)
Facteur de profit:
2.05
Rendement attendu:
0.30 USD
Bénéfice moyen:
0.79 USD
Perte moyenne:
-1.14 USD
Pertes consécutives maximales:
12 (-43.15 USD)
Perte consécutive maximale:
-43.15 USD (12)
Croissance mensuelle:
0.15%
Prévision annuelle:
1.80%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2.25 USD
Maximal:
50.37 USD (2.14%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.45% (50.37 USD)
Par fonds propres:
23.93% (484.81 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSDm 385
NZDUSDm 260
NZDCADm 188
EURCHFm 104
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSDm 131
NZDUSDm 88
NZDCADm 25
EURCHFm 41
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSDm 11K
NZDUSDm 8.8K
NZDCADm 1.8K
EURCHFm 2.4K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +17.98 USD
Pire transaction: -7 USD
Gains consécutifs maximales: 13
Pertes consécutives maximales: 12
Bénéfice consécutif maximal: +8.96 USD
Perte consécutive maximale: -43.15 USD

EA AutoScalper for EURUSD, NZDUSD & NZDCAD
Aucun avis
2025.09.26 05:40
No swaps are charged on the signal account
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.15 02:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.14 14:32
No swaps are charged on the signal account
2025.09.14 05:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.12 07:41
No swaps are charged
2025.09.12 07:41
No swaps are charged
2025.09.08 05:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 14:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.27 04:00
No swaps are charged on the signal account
2025.08.22 10:42
No swaps are charged
2025.08.22 10:42
No swaps are charged
2025.08.18 09:49
No swaps are charged on the signal account
2025.07.27 21:06
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.14 06:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.09 14:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.30 02:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.29 14:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.22 16:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
