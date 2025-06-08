- Incremento
Total de Trades:
1 380
Transacciones Rentables:
1 008 (73.04%)
Transacciones Irrentables:
372 (26.96%)
Mejor transacción:
47.10 USD
Peor transacción:
-26.12 USD
Beneficio Bruto:
993.85 USD (83 172 pips)
Pérdidas Brutas:
-775.11 USD (75 343 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
29 (13.27 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
190.97 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.05
Actividad comercial:
83.36%
Carga máxima del depósito:
7.09%
Último trade:
15 horas
Trades a la semana:
83
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
0.60
Transacciones Largas:
673 (48.77%)
Transacciones Cortas:
707 (51.23%)
Factor de Beneficio:
1.28
Beneficio Esperado:
0.16 USD
Beneficio medio:
0.99 USD
Pérdidas medias:
-2.08 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
22 (-366.38 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-366.38 USD (22)
Crecimiento al mes:
-3.49%
Pronóstico anual:
-42.40%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
2.25 USD
Máxima:
366.38 USD (14.54%)
Reducción relativa:
De balance:
16.54% (366.38 USD)
De fondos:
49.45% (1 002.82 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURUSDm
|625
|NZDUSDm
|402
|NZDCADm
|248
|EURCHFm
|105
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURUSDm
|212
|NZDUSDm
|-49
|NZDCADm
|15
|EURCHFm
|41
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURUSDm
|19K
|NZDUSDm
|-10K
|NZDCADm
|-3.5K
|EURCHFm
|2.4K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
Mejor transacción: +47.10 USD
Peor transacción: -26 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 22
Beneficio máximo consecutivo: +13.27 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -366.38 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-Real33" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
EA AutoScalper for EURUSD, NZDUSD & NZDCAD
