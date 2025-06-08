SeñalesSecciones
Fajli Mustafa

AutoScalper EURUSD NZDUSD NZDCAD

Fajli Mustafa
0 comentarios
Fiabilidad
32 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 11%
Exness-Real33
1:400
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 380
Transacciones Rentables:
1 008 (73.04%)
Transacciones Irrentables:
372 (26.96%)
Mejor transacción:
47.10 USD
Peor transacción:
-26.12 USD
Beneficio Bruto:
993.85 USD (83 172 pips)
Pérdidas Brutas:
-775.11 USD (75 343 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
29 (13.27 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
190.97 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.05
Actividad comercial:
83.36%
Carga máxima del depósito:
7.09%
Último trade:
15 horas
Trades a la semana:
83
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
0.60
Transacciones Largas:
673 (48.77%)
Transacciones Cortas:
707 (51.23%)
Factor de Beneficio:
1.28
Beneficio Esperado:
0.16 USD
Beneficio medio:
0.99 USD
Pérdidas medias:
-2.08 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
22 (-366.38 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-366.38 USD (22)
Crecimiento al mes:
-3.49%
Pronóstico anual:
-42.40%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
2.25 USD
Máxima:
366.38 USD (14.54%)
Reducción relativa:
De balance:
16.54% (366.38 USD)
De fondos:
49.45% (1 002.82 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSDm 625
NZDUSDm 402
NZDCADm 248
EURCHFm 105
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSDm 212
NZDUSDm -49
NZDCADm 15
EURCHFm 41
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSDm 19K
NZDUSDm -10K
NZDCADm -3.5K
EURCHFm 2.4K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +47.10 USD
Peor transacción: -26 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 22
Beneficio máximo consecutivo: +13.27 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -366.38 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-Real33" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

EA AutoScalper for EURUSD, NZDUSD & NZDCAD
No hay comentarios
2025.12.22 04:29
No swaps are charged on the signal account
2025.12.16 19:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.07 19:11
No swaps are charged
2025.12.07 19:11
No swaps are charged
2025.12.04 21:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.04 21:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 21:02
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 3.48% of days out of 201 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.04 20:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.04 20:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 20:02
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 3.48% of days out of 201 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 15:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 17:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.18 19:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 13:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 11:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 08:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 17:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 11:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 04:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 02:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
