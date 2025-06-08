SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / AutoScalper EURUSD NZDUSD NZDCAD
Fajli Mustafa

AutoScalper EURUSD NZDUSD NZDCAD

Fajli Mustafa
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
33 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 11%
Exness-Real33
1:400
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 397
Gewinntrades:
1 024 (73.29%)
Verlusttrades:
373 (26.70%)
Bester Trade:
47.10 USD
Schlechtester Trade:
-26.12 USD
Bruttoprofit:
999.72 USD (83 756 pips)
Bruttoverlust:
-775.22 USD (75 353 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
29 (13.27 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
190.97 USD (7)
Sharpe Ratio:
0.05
Trading-Aktivität:
83.36%
Max deposit load:
7.09%
Letzter Trade:
5 Minuten
Trades pro Woche:
93
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
0.61
Long-Positionen:
676 (48.39%)
Short-Positionen:
721 (51.61%)
Profit-Faktor:
1.29
Mathematische Gewinnerwartung:
0.16 USD
Durchschnittlicher Profit:
0.98 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.08 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
22 (-366.38 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-366.38 USD (22)
Wachstum pro Monat :
-3.22%
Jahresprognose:
-39.03%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
2.25 USD
Maximaler:
366.38 USD (14.54%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
16.54% (366.38 USD)
Kapital:
49.45% (1 002.82 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSDm 639
NZDUSDm 405
NZDCADm 248
EURCHFm 105
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSDm 217
NZDUSDm -48
NZDCADm 15
EURCHFm 41
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSDm 20K
NZDUSDm -10K
NZDCADm -3.5K
EURCHFm 2.4K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +47.10 USD
Schlechtester Trade: -26 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 22
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +13.27 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -366.38 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-Real33" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

EA AutoScalper for EURUSD, NZDUSD & NZDCAD
Keine Bewertungen
2025.12.22 04:29
No swaps are charged on the signal account
2025.12.16 19:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.07 19:11
No swaps are charged
2025.12.07 19:11
No swaps are charged
2025.12.04 21:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.04 21:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 21:02
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 3.48% of days out of 201 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.04 20:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.04 20:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 20:02
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 3.48% of days out of 201 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 15:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 17:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.18 19:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 13:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 11:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 08:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 17:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 11:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 04:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 02:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
AutoScalper EURUSD NZDUSD NZDCAD
30 USD pro Monat
11%
0
0
USD
2K
USD
33
99%
1 397
73%
83%
1.28
0.16
USD
49%
1:400
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.