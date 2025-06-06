SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / JPY Max 5
Albertus Ryan Adrianto

JPY Max 5

Albertus Ryan Adrianto
0 inceleme
105 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 -10%
ICMarketsSC-Live23
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 980
Kârla kapanan işlemler:
1 263 (63.78%)
Zararla kapanan işlemler:
717 (36.21%)
En iyi işlem:
14.84 USD
En kötü işlem:
-13.62 USD
Brüt kâr:
3 216.21 USD (443 738 pips)
Brüt zarar:
-3 318.07 USD (429 577 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
43 (57.94 USD)
Maksimum ardışık kâr:
68.94 USD (37)
Sharpe oranı:
-0.01
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.10%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
-0.33
Alış işlemleri:
943 (47.63%)
Satış işlemleri:
1 037 (52.37%)
Kâr faktörü:
0.97
Beklenen getiri:
-0.05 USD
Ortalama kâr:
2.55 USD
Ortalama zarar:
-4.63 USD
Maksimum ardışık kayıp:
32 (-46.96 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-46.96 USD (32)
Aylık büyüme:
-2.73%
Yıllık tahmin:
-33.08%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
223.10 USD
Maksimum:
305.48 USD (28.22%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
28.22% (305.48 USD)
Varlığa göre:
3.25% (29.52 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURJPY 392
USDJPY 378
CHFJPY 266
AUDJPY 218
CADJPY 171
GBPUSD 74
EURUSD 60
USDCHF 58
EURCAD 57
NZDJPY 55
EURCHF 50
USDCAD 43
AUDCAD 32
AUDCHF 28
NZDCAD 27
AUDUSD 27
NZDCHF 25
NZDUSD 18
SUMMARY 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURJPY 134
USDJPY -88
CHFJPY -27
AUDJPY -29
CADJPY 30
GBPUSD -51
EURUSD 38
USDCHF 43
EURCAD 12
NZDJPY -47
EURCHF -50
USDCAD 18
AUDCAD -14
AUDCHF -35
NZDCAD -19
AUDUSD -13
NZDCHF -7
NZDUSD 10
SUMMARY -8
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURJPY 24K
USDJPY -7.1K
CHFJPY -1.3K
AUDJPY -1.2K
CADJPY 6.1K
GBPUSD -4.5K
EURUSD 4.3K
USDCHF 4.3K
EURCAD 2.3K
NZDJPY -5.8K
EURCHF -4.1K
USDCAD 3.2K
AUDCAD -1.3K
AUDCHF -2.7K
NZDCAD -2K
AUDUSD -1K
NZDCHF -549
NZDUSD 1.2K
SUMMARY 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +14.84 USD
En kötü işlem: -14 USD
Maksimum ardışık kazanç: 37
Maksimum ardışık kayıp: 32
Maksimum ardışık kâr: +57.94 USD
Maksimum ardışık zarar: -46.96 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live23" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live07
0.00 × 1
TitanFX-04
0.00 × 4
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 1
FxPro.com-Real08
0.00 × 3
FPMarkets-Live4
0.00 × 5
JustMarkets-Live2
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
FxView-Live
0.00 × 3
ICMarkets-Live12
0.00 × 23
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 2
ICMarkets-Live19
0.00 × 4
FPMarkets-Live3
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 3
ICMarkets-Live22
0.00 × 30
Exness-Real9
0.06 × 100
TMGM.TradeMax-Live11
0.11 × 154
ICMarkets-Live03
0.13 × 64
ICMarkets-Live15
0.13 × 30
ICMarkets-Live20
0.17 × 154
ICTrading-Live29
0.20 × 40
ICMarketsSC-Live32
0.39 × 2031
Tickmill-Live05
0.43 × 28
ICMarketsSC-Live09
0.47 × 224
ICMarketsSC-Live19
0.48 × 266
İnceleme yok
2025.06.12 12:46
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.11 13:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.16% of days out of 623 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.10 23:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.06 07:37
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.16% of days out of 618 days of the signal's entire lifetime.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
JPY Max 5
Ayda 30 USD
-10%
0
0
USD
898
USD
105
99%
1 980
63%
100%
0.96
-0.05
USD
28%
1:500
