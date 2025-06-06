- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 980
Kârla kapanan işlemler:
1 263 (63.78%)
Zararla kapanan işlemler:
717 (36.21%)
En iyi işlem:
14.84 USD
En kötü işlem:
-13.62 USD
Brüt kâr:
3 216.21 USD (443 738 pips)
Brüt zarar:
-3 318.07 USD (429 577 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
43 (57.94 USD)
Maksimum ardışık kâr:
68.94 USD (37)
Sharpe oranı:
-0.01
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.10%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
-0.33
Alış işlemleri:
943 (47.63%)
Satış işlemleri:
1 037 (52.37%)
Kâr faktörü:
0.97
Beklenen getiri:
-0.05 USD
Ortalama kâr:
2.55 USD
Ortalama zarar:
-4.63 USD
Maksimum ardışık kayıp:
32 (-46.96 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-46.96 USD (32)
Aylık büyüme:
-2.73%
Yıllık tahmin:
-33.08%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
223.10 USD
Maksimum:
305.48 USD (28.22%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
28.22% (305.48 USD)
Varlığa göre:
3.25% (29.52 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURJPY
|392
|USDJPY
|378
|CHFJPY
|266
|AUDJPY
|218
|CADJPY
|171
|GBPUSD
|74
|EURUSD
|60
|USDCHF
|58
|EURCAD
|57
|NZDJPY
|55
|EURCHF
|50
|USDCAD
|43
|AUDCAD
|32
|AUDCHF
|28
|NZDCAD
|27
|AUDUSD
|27
|NZDCHF
|25
|NZDUSD
|18
|SUMMARY
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURJPY
|134
|USDJPY
|-88
|CHFJPY
|-27
|AUDJPY
|-29
|CADJPY
|30
|GBPUSD
|-51
|EURUSD
|38
|USDCHF
|43
|EURCAD
|12
|NZDJPY
|-47
|EURCHF
|-50
|USDCAD
|18
|AUDCAD
|-14
|AUDCHF
|-35
|NZDCAD
|-19
|AUDUSD
|-13
|NZDCHF
|-7
|NZDUSD
|10
|SUMMARY
|-8
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURJPY
|24K
|USDJPY
|-7.1K
|CHFJPY
|-1.3K
|AUDJPY
|-1.2K
|CADJPY
|6.1K
|GBPUSD
|-4.5K
|EURUSD
|4.3K
|USDCHF
|4.3K
|EURCAD
|2.3K
|NZDJPY
|-5.8K
|EURCHF
|-4.1K
|USDCAD
|3.2K
|AUDCAD
|-1.3K
|AUDCHF
|-2.7K
|NZDCAD
|-2K
|AUDUSD
|-1K
|NZDCHF
|-549
|NZDUSD
|1.2K
|SUMMARY
|0
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +14.84 USD
En kötü işlem: -14 USD
Maksimum ardışık kazanç: 37
Maksimum ardışık kayıp: 32
Maksimum ardışık kâr: +57.94 USD
Maksimum ardışık zarar: -46.96 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live23" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 1
|
TitanFX-04
|0.00 × 4
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real08
|0.00 × 3
|
FPMarkets-Live4
|0.00 × 5
|
JustMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
FxView-Live
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 23
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 4
|
FPMarkets-Live3
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 30
|
Exness-Real9
|0.06 × 100
|
TMGM.TradeMax-Live11
|0.11 × 154
|
ICMarkets-Live03
|0.13 × 64
|
ICMarkets-Live15
|0.13 × 30
|
ICMarkets-Live20
|0.17 × 154
|
ICTrading-Live29
|0.20 × 40
|
ICMarketsSC-Live32
|0.39 × 2031
|
Tickmill-Live05
|0.43 × 28
|
ICMarketsSC-Live09
|0.47 × 224
|
ICMarketsSC-Live19
|0.48 × 266
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-10%
0
0
USD
USD
898
USD
USD
105
99%
1 980
63%
100%
0.96
-0.05
USD
USD
28%
1:500