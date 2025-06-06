SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / JPY Max 5
Albertus Ryan Adrianto

JPY Max 5

Albertus Ryan Adrianto
0 avis
105 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 -10%
ICMarketsSC-Live23
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 979
Bénéfice trades:
1 262 (63.76%)
Perte trades:
717 (36.23%)
Meilleure transaction:
14.84 USD
Pire transaction:
-13.62 USD
Bénéfice brut:
3 215.23 USD (443 537 pips)
Perte brute:
-3 318.07 USD (429 577 pips)
Gains consécutifs maximales:
43 (57.94 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
68.94 USD (37)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
1.10%
Dernier trade:
15 il y a des heures
Trades par semaine:
15
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
-0.34
Longs trades:
943 (47.65%)
Courts trades:
1 036 (52.35%)
Facteur de profit:
0.97
Rendement attendu:
-0.05 USD
Bénéfice moyen:
2.55 USD
Perte moyenne:
-4.63 USD
Pertes consécutives maximales:
32 (-46.96 USD)
Perte consécutive maximale:
-46.96 USD (32)
Croissance mensuelle:
-2.83%
Prévision annuelle:
-34.36%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
223.10 USD
Maximal:
305.48 USD (28.22%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
28.22% (305.48 USD)
Par fonds propres:
3.25% (29.52 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURJPY 392
USDJPY 378
CHFJPY 266
AUDJPY 217
CADJPY 171
GBPUSD 74
EURUSD 60
USDCHF 58
EURCAD 57
NZDJPY 55
EURCHF 50
USDCAD 43
AUDCAD 32
AUDCHF 28
NZDCAD 27
AUDUSD 27
NZDCHF 25
NZDUSD 18
SUMMARY 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURJPY 134
USDJPY -88
CHFJPY -27
AUDJPY -30
CADJPY 30
GBPUSD -51
EURUSD 38
USDCHF 43
EURCAD 12
NZDJPY -47
EURCHF -50
USDCAD 18
AUDCAD -14
AUDCHF -35
NZDCAD -19
AUDUSD -13
NZDCHF -7
NZDUSD 10
SUMMARY -8
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURJPY 24K
USDJPY -7.1K
CHFJPY -1.3K
AUDJPY -1.4K
CADJPY 6.1K
GBPUSD -4.5K
EURUSD 4.3K
USDCHF 4.3K
EURCAD 2.3K
NZDJPY -5.8K
EURCHF -4.1K
USDCAD 3.2K
AUDCAD -1.3K
AUDCHF -2.7K
NZDCAD -2K
AUDUSD -1K
NZDCHF -549
NZDUSD 1.2K
SUMMARY 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live23" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live07
0.00 × 1
TitanFX-04
0.00 × 4
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 1
FxPro.com-Real08
0.00 × 3
FPMarkets-Live4
0.00 × 5
JustMarkets-Live2
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
FxView-Live
0.00 × 3
ICMarkets-Live12
0.00 × 23
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 2
ICMarkets-Live19
0.00 × 4
FPMarkets-Live3
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 3
ICMarkets-Live22
0.00 × 30
Exness-Real9
0.06 × 100
TMGM.TradeMax-Live11
0.11 × 154
ICMarkets-Live03
0.13 × 64
ICMarkets-Live15
0.13 × 30
ICMarkets-Live20
0.17 × 154
ICTrading-Live29
0.20 × 40
ICMarketsSC-Live32
0.39 × 2031
Tickmill-Live05
0.43 × 28
ICMarketsSC-Live09
0.47 × 224
ICMarketsSC-Live19
0.48 × 266
106 plus...
Aucun avis
2025.06.12 12:46
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.11 13:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.16% of days out of 623 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.10 23:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.06 07:37
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.16% of days out of 618 days of the signal's entire lifetime.
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
JPY Max 5
30 USD par mois
-10%
0
0
USD
897
USD
105
99%
1 979
63%
100%
0.96
-0.05
USD
28%
1:500
