Albertus Ryan Adrianto

JPY Max 5

Albertus Ryan Adrianto
0 recensioni
105 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 -10%
ICMarketsSC-Live23
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 980
Profit Trade:
1 263 (63.78%)
Loss Trade:
717 (36.21%)
Best Trade:
14.84 USD
Worst Trade:
-13.62 USD
Profitto lordo:
3 216.21 USD (443 738 pips)
Perdita lorda:
-3 318.07 USD (429 577 pips)
Vincite massime consecutive:
43 (57.94 USD)
Massimo profitto consecutivo:
68.94 USD (37)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.10%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.33
Long Trade:
943 (47.63%)
Short Trade:
1 037 (52.37%)
Fattore di profitto:
0.97
Profitto previsto:
-0.05 USD
Profitto medio:
2.55 USD
Perdita media:
-4.63 USD
Massime perdite consecutive:
32 (-46.96 USD)
Massima perdita consecutiva:
-46.96 USD (32)
Crescita mensile:
-2.73%
Previsione annuale:
-33.08%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
223.10 USD
Massimale:
305.48 USD (28.22%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
28.22% (305.48 USD)
Per equità:
3.25% (29.52 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURJPY 392
USDJPY 378
CHFJPY 266
AUDJPY 218
CADJPY 171
GBPUSD 74
EURUSD 60
USDCHF 58
EURCAD 57
NZDJPY 55
EURCHF 50
USDCAD 43
AUDCAD 32
AUDCHF 28
NZDCAD 27
AUDUSD 27
NZDCHF 25
NZDUSD 18
SUMMARY 1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURJPY 134
USDJPY -88
CHFJPY -27
AUDJPY -29
CADJPY 30
GBPUSD -51
EURUSD 38
USDCHF 43
EURCAD 12
NZDJPY -47
EURCHF -50
USDCAD 18
AUDCAD -14
AUDCHF -35
NZDCAD -19
AUDUSD -13
NZDCHF -7
NZDUSD 10
SUMMARY -8
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURJPY 24K
USDJPY -7.1K
CHFJPY -1.3K
AUDJPY -1.2K
CADJPY 6.1K
GBPUSD -4.5K
EURUSD 4.3K
USDCHF 4.3K
EURCAD 2.3K
NZDJPY -5.8K
EURCHF -4.1K
USDCAD 3.2K
AUDCAD -1.3K
AUDCHF -2.7K
NZDCAD -2K
AUDUSD -1K
NZDCHF -549
NZDUSD 1.2K
SUMMARY 0
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +14.84 USD
Worst Trade: -14 USD
Vincite massime consecutive: 37
Massime perdite consecutive: 32
Massimo profitto consecutivo: +57.94 USD
Massima perdita consecutiva: -46.96 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live23" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live07
0.00 × 1
TitanFX-04
0.00 × 4
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 1
FxPro.com-Real08
0.00 × 3
FPMarkets-Live4
0.00 × 5
JustMarkets-Live2
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
FxView-Live
0.00 × 3
ICMarkets-Live12
0.00 × 23
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 2
ICMarkets-Live19
0.00 × 4
FPMarkets-Live3
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 3
ICMarkets-Live22
0.00 × 30
Exness-Real9
0.06 × 100
TMGM.TradeMax-Live11
0.11 × 154
ICMarkets-Live03
0.13 × 64
ICMarkets-Live15
0.13 × 30
ICMarkets-Live20
0.17 × 154
ICTrading-Live29
0.20 × 40
ICMarketsSC-Live32
0.39 × 2031
Tickmill-Live05
0.43 × 28
ICMarketsSC-Live09
0.47 × 224
ICMarketsSC-Live19
0.48 × 266
Non ci sono recensioni
2025.06.12 12:46
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.11 13:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.16% of days out of 623 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.10 23:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.06 07:37
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.16% of days out of 618 days of the signal's entire lifetime.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
JPY Max 5
30USD al mese
-10%
0
0
USD
898
USD
105
99%
1 980
63%
100%
0.96
-0.05
USD
28%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.