- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
297
Kârla kapanan işlemler:
146 (49.15%)
Zararla kapanan işlemler:
151 (50.84%)
En iyi işlem:
449.02 USD
En kötü işlem:
-56.44 USD
Brüt kâr:
2 490.53 USD (23 957 pips)
Brüt zarar:
-2 384.63 USD (26 499 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (181.97 USD)
Maksimum ardışık kâr:
449.02 USD (1)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
51.36%
Maks. mevduat yükü:
24.80%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
0.15
Alış işlemleri:
162 (54.55%)
Satış işlemleri:
135 (45.45%)
Kâr faktörü:
1.04
Beklenen getiri:
0.36 USD
Ortalama kâr:
17.06 USD
Ortalama zarar:
-15.79 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-79.32 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-173.09 USD (4)
Aylık büyüme:
-11.18%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
151.96 USD
Maksimum:
685.75 USD (39.37%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
50.66% (685.75 USD)
Varlığa göre:
9.30% (71.75 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDCHF
|28
|XAUUSD
|27
|CADJPY
|18
|EURCAD
|18
|GBPNZD
|18
|GBPCHF
|18
|EURNZD
|17
|EURAUD
|16
|USDCAD
|15
|GBPJPY
|14
|AUDCHF
|13
|NZDCAD
|11
|EURUSD
|11
|NZDJPY
|10
|GBPUSD
|7
|NZDCHF
|7
|EURJPY
|7
|GBPAUD
|5
|GBPCAD
|5
|CADCHF
|5
|AUDCAD
|4
|EURCHF
|4
|CHFJPY
|4
|AUDJPY
|4
|XAGUSD
|4
|AUDUSD
|3
|NZDUSD
|2
|USDJPY
|2
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDCHF
|-58
|XAUUSD
|-109
|CADJPY
|333
|EURCAD
|-53
|GBPNZD
|-195
|GBPCHF
|224
|EURNZD
|84
|EURAUD
|-207
|USDCAD
|-4
|GBPJPY
|15
|AUDCHF
|-34
|NZDCAD
|-52
|EURUSD
|84
|NZDJPY
|-90
|GBPUSD
|48
|NZDCHF
|9
|EURJPY
|-35
|GBPAUD
|-25
|GBPCAD
|172
|CADCHF
|-22
|AUDCAD
|56
|EURCHF
|-42
|CHFJPY
|-36
|AUDJPY
|85
|XAGUSD
|27
|AUDUSD
|-55
|NZDUSD
|29
|USDJPY
|-44
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDCHF
|671
|XAUUSD
|-6.6K
|CADJPY
|1.3K
|EURCAD
|-818
|GBPNZD
|-296
|GBPCHF
|2K
|EURNZD
|332
|EURAUD
|-2.2K
|USDCAD
|275
|GBPJPY
|1K
|AUDCHF
|-127
|NZDCAD
|52
|EURUSD
|1.9K
|NZDJPY
|-970
|GBPUSD
|702
|NZDCHF
|175
|EURJPY
|-541
|GBPAUD
|-156
|GBPCAD
|800
|CADCHF
|-8
|AUDCAD
|135
|EURCHF
|-279
|CHFJPY
|-462
|AUDJPY
|1.1K
|XAGUSD
|369
|AUDUSD
|-443
|NZDUSD
|93
|USDJPY
|-63
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +449.02 USD
En kötü işlem: -56 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +181.97 USD
Maksimum ardışık zarar: -79.32 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live06" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 22
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live14
|0.06 × 17
|
ICMarketsSC-Live02
|0.11 × 19
|
FusionMarkets-Demo
|0.19 × 81
|
ICMarkets-Live24
|0.19 × 36
|
ICMarketsSC-Live26
|0.22 × 9
|
ICMarketsSC-Live07
|0.42 × 1112
|
EGlobal-Cent6
|0.47 × 341
|
ICMarketsSC-Live12
|0.48 × 335
|
ICMarketsSC-Live10
|0.50 × 48
|
ICMarkets-Live19
|0.57 × 7
|
ICMarketsSC-Live15
|0.58 × 93
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.58 × 106
|
ICMarketsSC-Live27
|0.63 × 63
|
ICMarketsSC-Live08
|0.75 × 1411
|
Longhorn-Real2
|0.90 × 40
|
VantageFX-Live 3
|0.94 × 18
|
BlueberryMarkets-Live
|0.97 × 74
|
MonetaMarkets-Live01
|1.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live24
|1.04 × 437
|
ICMarkets-Live17
|1.08 × 62
|
ICMarketsSC-Live33
|1.14 × 14
|
MonetaMarkets-Live 6
|1.23 × 1217
The "Horizon Trader FX" strategy targets sustained currency trends by holding positions for weeks to months. It combines technical analysis of higher timeframes (daily/weekly charts) with fundamental macroeconomic drivers to identify high-probability setups. Rigorous risk management limits exposure per trade, while patience allows positions to mature without chasing short-term noise. By focusing on structural market shifts and minimizing overtrading, the strategy aims to capture significant market moves with reduced volatility impact, aligning with long-term capital growth objectives.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 999 USD
-10%
0
0
USD
USD
591
USD
USD
17
0%
297
49%
51%
1.04
0.36
USD
USD
51%
1:500