Yan Bing Fu

Horizon Trader FX

Yan Bing Fu
0 inceleme
17 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -10%
ICMarketsSC-Live06
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
297
Kârla kapanan işlemler:
146 (49.15%)
Zararla kapanan işlemler:
151 (50.84%)
En iyi işlem:
449.02 USD
En kötü işlem:
-56.44 USD
Brüt kâr:
2 490.53 USD (23 957 pips)
Brüt zarar:
-2 384.63 USD (26 499 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (181.97 USD)
Maksimum ardışık kâr:
449.02 USD (1)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
51.36%
Maks. mevduat yükü:
24.80%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
0.15
Alış işlemleri:
162 (54.55%)
Satış işlemleri:
135 (45.45%)
Kâr faktörü:
1.04
Beklenen getiri:
0.36 USD
Ortalama kâr:
17.06 USD
Ortalama zarar:
-15.79 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-79.32 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-173.09 USD (4)
Aylık büyüme:
-11.18%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
151.96 USD
Maksimum:
685.75 USD (39.37%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
50.66% (685.75 USD)
Varlığa göre:
9.30% (71.75 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDCHF 28
XAUUSD 27
CADJPY 18
EURCAD 18
GBPNZD 18
GBPCHF 18
EURNZD 17
EURAUD 16
USDCAD 15
GBPJPY 14
AUDCHF 13
NZDCAD 11
EURUSD 11
NZDJPY 10
GBPUSD 7
NZDCHF 7
EURJPY 7
GBPAUD 5
GBPCAD 5
CADCHF 5
AUDCAD 4
EURCHF 4
CHFJPY 4
AUDJPY 4
XAGUSD 4
AUDUSD 3
NZDUSD 2
USDJPY 2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDCHF -58
XAUUSD -109
CADJPY 333
EURCAD -53
GBPNZD -195
GBPCHF 224
EURNZD 84
EURAUD -207
USDCAD -4
GBPJPY 15
AUDCHF -34
NZDCAD -52
EURUSD 84
NZDJPY -90
GBPUSD 48
NZDCHF 9
EURJPY -35
GBPAUD -25
GBPCAD 172
CADCHF -22
AUDCAD 56
EURCHF -42
CHFJPY -36
AUDJPY 85
XAGUSD 27
AUDUSD -55
NZDUSD 29
USDJPY -44
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDCHF 671
XAUUSD -6.6K
CADJPY 1.3K
EURCAD -818
GBPNZD -296
GBPCHF 2K
EURNZD 332
EURAUD -2.2K
USDCAD 275
GBPJPY 1K
AUDCHF -127
NZDCAD 52
EURUSD 1.9K
NZDJPY -970
GBPUSD 702
NZDCHF 175
EURJPY -541
GBPAUD -156
GBPCAD 800
CADCHF -8
AUDCAD 135
EURCHF -279
CHFJPY -462
AUDJPY 1.1K
XAGUSD 369
AUDUSD -443
NZDUSD 93
USDJPY -63
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +449.02 USD
En kötü işlem: -56 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +181.97 USD
Maksimum ardışık zarar: -79.32 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live06" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FPMarketsLLC-Live
0.00 × 22
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live14
0.06 × 17
ICMarketsSC-Live02
0.11 × 19
FusionMarkets-Demo
0.19 × 81
ICMarkets-Live24
0.19 × 36
ICMarketsSC-Live26
0.22 × 9
ICMarketsSC-Live07
0.42 × 1112
EGlobal-Cent6
0.47 × 341
ICMarketsSC-Live12
0.48 × 335
ICMarketsSC-Live10
0.50 × 48
ICMarkets-Live19
0.57 × 7
ICMarketsSC-Live15
0.58 × 93
TMGM.TradeMax-Live8
0.58 × 106
ICMarketsSC-Live27
0.63 × 63
ICMarketsSC-Live08
0.75 × 1411
Longhorn-Real2
0.90 × 40
VantageFX-Live 3
0.94 × 18
BlueberryMarkets-Live
0.97 × 74
MonetaMarkets-Live01
1.00 × 5
ICMarketsSC-Live24
1.04 × 437
ICMarkets-Live17
1.08 × 62
ICMarketsSC-Live33
1.14 × 14
MonetaMarkets-Live 6
1.23 × 1217
73 daha fazla...
The "Horizon Trader FX" strategy targets sustained currency trends by holding positions for weeks to months. It combines technical analysis of higher timeframes (daily/weekly charts) with fundamental macroeconomic drivers to identify high-probability setups. Rigorous risk management limits exposure per trade, while patience allows positions to mature without chasing short-term noise. By focusing on structural market shifts and minimizing overtrading, the strategy aims to capture significant market moves with reduced volatility impact, aligning with long-term capital growth objectives.


İnceleme yok
2025.09.19 08:48
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.17 18:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.10 23:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.08 11:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.08 07:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.27 17:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.11 18:23
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.04 04:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.31 16:04
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.31 16:04
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.29 06:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.21 15:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.21 13:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.11 14:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.27 04:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.11 01:30
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.04 09:33
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.06.04 02:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.04 02:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Horizon Trader FX
Ayda 999 USD
-10%
0
0
USD
591
USD
17
0%
297
49%
51%
1.04
0.36
USD
51%
1:500
