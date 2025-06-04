SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Horizon Trader FX
Yan Bing Fu

Horizon Trader FX

Yan Bing Fu
0 recensioni
17 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2025 -10%
ICMarketsSC-Live06
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
297
Profit Trade:
146 (49.15%)
Loss Trade:
151 (50.84%)
Best Trade:
449.02 USD
Worst Trade:
-56.44 USD
Profitto lordo:
2 490.53 USD (23 957 pips)
Perdita lorda:
-2 384.63 USD (26 499 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (181.97 USD)
Massimo profitto consecutivo:
449.02 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
51.36%
Massimo carico di deposito:
24.80%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
0.15
Long Trade:
162 (54.55%)
Short Trade:
135 (45.45%)
Fattore di profitto:
1.04
Profitto previsto:
0.36 USD
Profitto medio:
17.06 USD
Perdita media:
-15.79 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-79.32 USD)
Massima perdita consecutiva:
-173.09 USD (4)
Crescita mensile:
-11.18%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
151.96 USD
Massimale:
685.75 USD (39.37%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
50.66% (685.75 USD)
Per equità:
9.30% (71.75 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDCHF 28
XAUUSD 27
CADJPY 18
EURCAD 18
GBPNZD 18
GBPCHF 18
EURNZD 17
EURAUD 16
USDCAD 15
GBPJPY 14
AUDCHF 13
NZDCAD 11
EURUSD 11
NZDJPY 10
GBPUSD 7
NZDCHF 7
EURJPY 7
GBPAUD 5
GBPCAD 5
CADCHF 5
AUDCAD 4
EURCHF 4
CHFJPY 4
AUDJPY 4
XAGUSD 4
AUDUSD 3
NZDUSD 2
USDJPY 2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDCHF -58
XAUUSD -109
CADJPY 333
EURCAD -53
GBPNZD -195
GBPCHF 224
EURNZD 84
EURAUD -207
USDCAD -4
GBPJPY 15
AUDCHF -34
NZDCAD -52
EURUSD 84
NZDJPY -90
GBPUSD 48
NZDCHF 9
EURJPY -35
GBPAUD -25
GBPCAD 172
CADCHF -22
AUDCAD 56
EURCHF -42
CHFJPY -36
AUDJPY 85
XAGUSD 27
AUDUSD -55
NZDUSD 29
USDJPY -44
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDCHF 671
XAUUSD -6.6K
CADJPY 1.3K
EURCAD -818
GBPNZD -296
GBPCHF 2K
EURNZD 332
EURAUD -2.2K
USDCAD 275
GBPJPY 1K
AUDCHF -127
NZDCAD 52
EURUSD 1.9K
NZDJPY -970
GBPUSD 702
NZDCHF 175
EURJPY -541
GBPAUD -156
GBPCAD 800
CADCHF -8
AUDCAD 135
EURCHF -279
CHFJPY -462
AUDJPY 1.1K
XAGUSD 369
AUDUSD -443
NZDUSD 93
USDJPY -63
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +449.02 USD
Worst Trade: -56 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +181.97 USD
Massima perdita consecutiva: -79.32 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live06" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FPMarketsLLC-Live
0.00 × 22
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live14
0.06 × 17
ICMarketsSC-Live02
0.11 × 19
FusionMarkets-Demo
0.19 × 81
ICMarkets-Live24
0.19 × 36
ICMarketsSC-Live26
0.22 × 9
ICMarketsSC-Live07
0.42 × 1112
EGlobal-Cent6
0.47 × 341
ICMarketsSC-Live12
0.48 × 335
ICMarketsSC-Live10
0.50 × 48
ICMarkets-Live19
0.57 × 7
ICMarketsSC-Live15
0.58 × 93
TMGM.TradeMax-Live8
0.58 × 106
ICMarketsSC-Live27
0.63 × 63
ICMarketsSC-Live08
0.75 × 1411
Longhorn-Real2
0.90 × 40
VantageFX-Live 3
0.94 × 18
BlueberryMarkets-Live
0.97 × 74
MonetaMarkets-Live01
1.00 × 5
ICMarketsSC-Live24
1.04 × 437
ICMarkets-Live17
1.08 × 62
ICMarketsSC-Live33
1.14 × 14
MonetaMarkets-Live 6
1.23 × 1217
73 più
The "Horizon Trader FX" strategy targets sustained currency trends by holding positions for weeks to months. It combines technical analysis of higher timeframes (daily/weekly charts) with fundamental macroeconomic drivers to identify high-probability setups. Rigorous risk management limits exposure per trade, while patience allows positions to mature without chasing short-term noise. By focusing on structural market shifts and minimizing overtrading, the strategy aims to capture significant market moves with reduced volatility impact, aligning with long-term capital growth objectives.


Non ci sono recensioni
2025.09.19 08:48
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.17 18:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.10 23:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.08 11:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.08 07:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.27 17:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.11 18:23
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.04 04:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.31 16:04
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.31 16:04
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.29 06:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.21 15:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.21 13:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.11 14:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.27 04:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.11 01:30
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.04 09:33
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.06.04 02:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.04 02:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
