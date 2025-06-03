SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Trend Foxxx
Ivan Zhil'tsov

Trend Foxxx

Ivan Zhil'tsov
0 inceleme
18 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -3%
FINAM-Real4
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
301
Kârla kapanan işlemler:
158 (52.49%)
Zararla kapanan işlemler:
143 (47.51%)
En iyi işlem:
3 812.53 RUB
En kötü işlem:
-2 041.02 RUB
Brüt kâr:
68 952.00 RUB (22 230 pips)
Brüt zarar:
-69 467.12 RUB (19 739 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (2 199.48 RUB)
Maksimum ardışık kâr:
3 828.58 RUB (2)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
66.49%
Maks. mevduat yükü:
99.77%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
-0.07
Alış işlemleri:
149 (49.50%)
Satış işlemleri:
152 (50.50%)
Kâr faktörü:
0.99
Beklenen getiri:
-1.71 RUB
Ortalama kâr:
436.41 RUB
Ortalama zarar:
-485.78 RUB
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-3 207.52 RUB)
Maksimum ardışık zarar:
-3 207.52 RUB (7)
Aylık büyüme:
-5.72%
Yıllık tahmin:
-69.35%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 550.53 RUB
Maksimum:
6 969.49 RUB (33.93%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
33.93% (6 969.49 RUB)
Varlığa göre:
11.61% (1 813.15 RUB)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD.ffx 301
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD.ffx -9
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD.ffx 2.5K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +3 812.53 RUB
En kötü işlem: -2 041 RUB
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +2 199.48 RUB
Maksimum ardışık zarar: -3 207.52 RUB

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FINAM-Real4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Trend Foxxx
Ayda 30 USD
-3%
0
0
USD
15K
RUB
18
0%
301
52%
66%
0.99
-1.71
RUB
34%
1:100
