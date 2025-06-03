SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Trend Foxxx
Ivan Zhil'tsov

Trend Foxxx

Ivan Zhil'tsov
0 avis
17 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -7%
FINAM-Real4
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
297
Bénéfice trades:
156 (52.52%)
Perte trades:
141 (47.47%)
Meilleure transaction:
3 812.53 RUB
Pire transaction:
-2 041.02 RUB
Bénéfice brut:
67 538.81 RUB (21 809 pips)
Perte brute:
-68 549.52 RUB (19 465 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (2 199.48 RUB)
Bénéfice consécutif maximal:
3 828.58 RUB (2)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
66.49%
Charge de dépôt maximale:
99.77%
Dernier trade:
19 il y a des heures
Trades par semaine:
17
Temps de détention moyen:
7 heures
Facteur de récupération:
-0.15
Longs trades:
147 (49.49%)
Courts trades:
150 (50.51%)
Facteur de profit:
0.99
Rendement attendu:
-3.40 RUB
Bénéfice moyen:
432.94 RUB
Perte moyenne:
-486.17 RUB
Pertes consécutives maximales:
7 (-3 207.52 RUB)
Perte consécutive maximale:
-3 207.52 RUB (7)
Croissance mensuelle:
-2.80%
Prévision annuelle:
-33.94%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 550.53 RUB
Maximal:
6 969.49 RUB (33.93%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
33.93% (6 969.49 RUB)
Par fonds propres:
11.61% (1 813.15 RUB)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD.ffx 297
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD.ffx -17
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD.ffx 2.3K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +3 812.53 RUB
Pire transaction: -2 041 RUB
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +2 199.48 RUB
Perte consécutive maximale: -3 207.52 RUB

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FINAM-Real4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

