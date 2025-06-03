시그널섹션
Ivan Zhil'tsov

Trend Foxxx

Ivan Zhil'tsov
0 리뷰
32
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 -61%
FINAM-Real4
1:100
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
462
이익 거래:
228 (49.35%)
손실 거래:
234 (50.65%)
최고의 거래:
3 812.53 RUB
최악의 거래:
-2 041.02 RUB
총 수익:
81 872.99 RUB (32 441 pips)
총 손실:
-91 106.37 RUB (33 385 pips)
연속 최대 이익:
6 (2 199.48 RUB)
연속 최대 이익:
3 828.58 RUB (2)
샤프 비율:
-0.03
거래 활동:
68.53%
최대 입금량:
99.94%
최근 거래:
10 시간 전
주별 거래 수:
6
평균 유지 시간:
7 시간
회복 요인:
-0.61
롱(주식매수):
237 (51.30%)
숏(주식차입매도):
225 (48.70%)
수익 요인:
0.90
기대수익:
-19.99 RUB
평균 이익:
359.09 RUB
평균 손실:
-389.34 RUB
연속 최대 손실:
7 (-3 207.52 RUB)
연속 최대 손실:
-3 207.52 RUB (7)
월별 성장률:
-1.25%
연간 예측:
-15.21%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
9 827.58 RUB
최대한의:
15 246.54 RUB (74.22%)
상대적 삭감:
잔고별:
74.22% (15 246.54 RUB)
자본금별:
15.57% (1 161.69 RUB)

배포

심볼 Sell Buy
EURUSD.ffx 462
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
EURUSD.ffx -153
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
EURUSD.ffx -922
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +3 812.53 RUB
최악의 거래: -2 041 RUB
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 7
연속 최대 이익: +2 199.48 RUB
연속 최대 손실: -3 207.52 RUB

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FINAM-Real4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

리뷰 없음
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.