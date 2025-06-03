- 자본
- 축소
트레이드:
462
이익 거래:
228 (49.35%)
손실 거래:
234 (50.65%)
최고의 거래:
3 812.53 RUB
최악의 거래:
-2 041.02 RUB
총 수익:
81 872.99 RUB (32 441 pips)
총 손실:
-91 106.37 RUB (33 385 pips)
연속 최대 이익:
6 (2 199.48 RUB)
연속 최대 이익:
3 828.58 RUB (2)
샤프 비율:
-0.03
거래 활동:
68.53%
최대 입금량:
99.94%
최근 거래:
10 시간 전
주별 거래 수:
6
평균 유지 시간:
7 시간
회복 요인:
-0.61
롱(주식매수):
237 (51.30%)
숏(주식차입매도):
225 (48.70%)
수익 요인:
0.90
기대수익:
-19.99 RUB
평균 이익:
359.09 RUB
평균 손실:
-389.34 RUB
연속 최대 손실:
7 (-3 207.52 RUB)
연속 최대 손실:
-3 207.52 RUB (7)
월별 성장률:
-1.25%
연간 예측:
-15.21%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
9 827.58 RUB
최대한의:
15 246.54 RUB (74.22%)
상대적 삭감:
잔고별:
74.22% (15 246.54 RUB)
자본금별:
15.57% (1 161.69 RUB)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD.ffx
|462
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD.ffx
|-153
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD.ffx
|-922
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FINAM-Real4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
