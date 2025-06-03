シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Trend Foxxx
Ivan Zhil'tsov

Trend Foxxx

Ivan Zhil'tsov
レビュー0件
30週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -60%
FINAM-Real4
1:100
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
450
利益トレード:
223 (49.55%)
損失トレード:
227 (50.44%)
ベストトレード:
3 812.53 RUB
最悪のトレード:
-2 041.02 RUB
総利益:
81 457.50 RUB (31 925 pips)
総損失:
-90 482.21 RUB (32 589 pips)
最大連続の勝ち:
6 (2 199.48 RUB)
最大連続利益:
3 828.58 RUB (2)
シャープレシオ:
-0.03
取引アクティビティ:
68.53%
最大入金額:
99.94%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
14
平均保有時間:
7 時間
リカバリーファクター:
-0.59
長いトレード:
231 (51.33%)
短いトレード:
219 (48.67%)
プロフィットファクター:
0.90
期待されたペイオフ:
-20.05 RUB
平均利益:
365.28 RUB
平均損失:
-398.60 RUB
最大連続の負け:
7 (-3 207.52 RUB)
最大連続損失:
-3 207.52 RUB (7)
月間成長:
3.14%
年間予想:
38.14%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
9 827.58 RUB
最大の:
15 246.54 RUB (74.22%)
比較ドローダウン:
残高による:
74.22% (15 246.54 RUB)
エクイティによる:
15.57% (1 161.69 RUB)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSD.ffx 450
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSD.ffx -149
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSD.ffx -642
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +3 812.53 RUB
最悪のトレード: -2 041 RUB
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +2 199.48 RUB
最大連続損失: -3 207.52 RUB

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FINAM-Real4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

2025.10.01 07:13
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.24 08:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.22 20:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.85% of days out of 117 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.19 08:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.18 17:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.88% of days out of 113 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 20:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.16 20:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.9% of days out of 111 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 14:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.09 07:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.96% of days out of 104 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.28 17:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.28 08:16
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.09% of days out of 92 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.27 15:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.27 12:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.1% of days out of 91 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.27 08:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.26 10:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.11% of days out of 90 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.22 14:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.07 19:16
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.04 05:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.47% of days out of 68 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.01 09:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.29 09:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.61% of days out of 62 days of the signal's entire lifetime.
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Trend Foxxx
30 USD/月
-60%
0
0
USD
6.1K
RUB
30
0%
450
49%
69%
0.90
-20.05
RUB
74%
1:100
