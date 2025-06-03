- 成長
トレード:
450
利益トレード:
223 (49.55%)
損失トレード:
227 (50.44%)
ベストトレード:
3 812.53 RUB
最悪のトレード:
-2 041.02 RUB
総利益:
81 457.50 RUB (31 925 pips)
総損失:
-90 482.21 RUB (32 589 pips)
最大連続の勝ち:
6 (2 199.48 RUB)
最大連続利益:
3 828.58 RUB (2)
シャープレシオ:
-0.03
取引アクティビティ:
68.53%
最大入金額:
99.94%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
14
平均保有時間:
7 時間
リカバリーファクター:
-0.59
長いトレード:
231 (51.33%)
短いトレード:
219 (48.67%)
プロフィットファクター:
0.90
期待されたペイオフ:
-20.05 RUB
平均利益:
365.28 RUB
平均損失:
-398.60 RUB
最大連続の負け:
7 (-3 207.52 RUB)
最大連続損失:
-3 207.52 RUB (7)
月間成長:
3.14%
年間予想:
38.14%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
9 827.58 RUB
最大の:
15 246.54 RUB (74.22%)
比較ドローダウン:
残高による:
74.22% (15 246.54 RUB)
エクイティによる:
15.57% (1 161.69 RUB)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD.ffx
|450
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD.ffx
|-149
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD.ffx
|-642
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FINAM-Real4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
