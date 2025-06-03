- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
450
Negociações com lucro:
223 (49.55%)
Negociações com perda:
227 (50.44%)
Melhor negociação:
3 812.53 RUB
Pior negociação:
-2 041.02 RUB
Lucro bruto:
81 457.50 RUB (31 925 pips)
Perda bruta:
-90 482.21 RUB (32 589 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (2 199.48 RUB)
Máximo lucro consecutivo:
3 828.58 RUB (2)
Índice de Sharpe:
-0.03
Atividade de negociação:
68.53%
Depósito máximo carregado:
99.94%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
14
Tempo médio de espera:
7 horas
Fator de recuperação:
-0.59
Negociações longas:
231 (51.33%)
Negociações curtas:
219 (48.67%)
Fator de lucro:
0.90
Valor esperado:
-20.05 RUB
Lucro médio:
365.28 RUB
Perda média:
-398.60 RUB
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-3 207.52 RUB)
Máxima perda consecutiva:
-3 207.52 RUB (7)
Crescimento mensal:
3.14%
Previsão anual:
38.14%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
9 827.58 RUB
Máximo:
15 246.54 RUB (74.22%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
74.22% (15 246.54 RUB)
Pelo Capital Líquido:
15.57% (1 161.69 RUB)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD.ffx
|450
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD.ffx
|-149
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD.ffx
|-642
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +3 812.53 RUB
Pior negociação: -2 041 RUB
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +2 199.48 RUB
Máxima perda consecutiva: -3 207.52 RUB
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FINAM-Real4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
-60%
0
0
USD
USD
6.1K
RUB
RUB
30
0%
450
49%
69%
0.90
-20.05
RUB
RUB
74%
1:100