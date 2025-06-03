SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Trend Foxxx
Ivan Zhil'tsov

Trend Foxxx

Ivan Zhil'tsov
0 comentários
30 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 -60%
FINAM-Real4
1:100
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
450
Negociações com lucro:
223 (49.55%)
Negociações com perda:
227 (50.44%)
Melhor negociação:
3 812.53 RUB
Pior negociação:
-2 041.02 RUB
Lucro bruto:
81 457.50 RUB (31 925 pips)
Perda bruta:
-90 482.21 RUB (32 589 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (2 199.48 RUB)
Máximo lucro consecutivo:
3 828.58 RUB (2)
Índice de Sharpe:
-0.03
Atividade de negociação:
68.53%
Depósito máximo carregado:
99.94%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
14
Tempo médio de espera:
7 horas
Fator de recuperação:
-0.59
Negociações longas:
231 (51.33%)
Negociações curtas:
219 (48.67%)
Fator de lucro:
0.90
Valor esperado:
-20.05 RUB
Lucro médio:
365.28 RUB
Perda média:
-398.60 RUB
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-3 207.52 RUB)
Máxima perda consecutiva:
-3 207.52 RUB (7)
Crescimento mensal:
3.14%
Previsão anual:
38.14%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
9 827.58 RUB
Máximo:
15 246.54 RUB (74.22%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
74.22% (15 246.54 RUB)
Pelo Capital Líquido:
15.57% (1 161.69 RUB)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD.ffx 450
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD.ffx -149
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD.ffx -642
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +3 812.53 RUB
Pior negociação: -2 041 RUB
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +2 199.48 RUB
Máxima perda consecutiva: -3 207.52 RUB

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FINAM-Real4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.10.01 07:13
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.24 08:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.22 20:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.85% of days out of 117 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.19 08:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.18 17:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.88% of days out of 113 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 20:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.16 20:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.9% of days out of 111 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 14:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.09 07:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.96% of days out of 104 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.28 17:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.28 08:16
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.09% of days out of 92 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.27 15:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.27 12:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.1% of days out of 91 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.27 08:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.26 10:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.11% of days out of 90 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.22 14:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.07 19:16
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.04 05:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.47% of days out of 68 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.01 09:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.29 09:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.61% of days out of 62 days of the signal's entire lifetime.
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Trend Foxxx
30 USD por mês
-60%
0
0
USD
6.1K
RUB
30
0%
450
49%
69%
0.90
-20.05
RUB
74%
1:100
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.