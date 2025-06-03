SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Trend Foxxx
Ivan Zhil'tsov

Trend Foxxx

Ivan Zhil'tsov
0 Bewertungen
31 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -60%
FINAM-Real4
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
452
Gewinntrades:
224 (49.55%)
Verlusttrades:
228 (50.44%)
Bester Trade:
3 812.53 RUB
Schlechtester Trade:
-2 041.02 RUB
Bruttoprofit:
81 504.74 RUB (31 976 pips)
Bruttoverlust:
-90 612.09 RUB (32 758 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
6 (2 199.48 RUB)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
3 828.58 RUB (2)
Sharpe Ratio:
-0.03
Trading-Aktivität:
68.53%
Max deposit load:
99.94%
Letzter Trade:
6 Minuten
Trades pro Woche:
9
Durchschn. Haltezeit:
7 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.60
Long-Positionen:
232 (51.33%)
Short-Positionen:
220 (48.67%)
Profit-Faktor:
0.90
Mathematische Gewinnerwartung:
-20.15 RUB
Durchschnittlicher Profit:
363.86 RUB
Durchschnittlicher Verlust:
-397.42 RUB
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-3 207.52 RUB)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-3 207.52 RUB (7)
Wachstum pro Monat :
3.48%
Jahresprognose:
42.17%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
9 827.58 RUB
Maximaler:
15 246.54 RUB (74.22%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
74.22% (15 246.54 RUB)
Kapital:
15.57% (1 161.69 RUB)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD.ffx 452
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD.ffx -151
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD.ffx -760
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +3 812.53 RUB
Schlechtester Trade: -2 041 RUB
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +2 199.48 RUB
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -3 207.52 RUB

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FINAM-Real4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

