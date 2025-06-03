SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Trend Foxxx
Ivan Zhil'tsov

Trend Foxxx

Ivan Zhil'tsov
0 comentarios
30 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 -60%
FINAM-Real4
1:100
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
450
Transacciones Rentables:
223 (49.55%)
Transacciones Irrentables:
227 (50.44%)
Mejor transacción:
3 812.53 RUB
Peor transacción:
-2 041.02 RUB
Beneficio Bruto:
81 457.50 RUB (31 925 pips)
Pérdidas Brutas:
-90 482.21 RUB (32 589 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
6 (2 199.48 RUB)
Beneficio máximo consecutivo:
3 828.58 RUB (2)
Ratio de Sharpe:
-0.03
Actividad comercial:
68.53%
Carga máxima del depósito:
99.94%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
14
Tiempo medio de espera:
7 horas
Factor de Recuperación:
-0.59
Transacciones Largas:
231 (51.33%)
Transacciones Cortas:
219 (48.67%)
Factor de Beneficio:
0.90
Beneficio Esperado:
-20.05 RUB
Beneficio medio:
365.28 RUB
Pérdidas medias:
-398.60 RUB
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-3 207.52 RUB)
Pérdidas máximas consecutivas:
-3 207.52 RUB (7)
Crecimiento al mes:
3.14%
Pronóstico anual:
38.14%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
9 827.58 RUB
Máxima:
15 246.54 RUB (74.22%)
Reducción relativa:
De balance:
74.22% (15 246.54 RUB)
De fondos:
15.57% (1 161.69 RUB)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD.ffx 450
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD.ffx -149
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD.ffx -642
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +3 812.53 RUB
Peor transacción: -2 041 RUB
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +2 199.48 RUB
Pérdidas máximas consecutivas: -3 207.52 RUB

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FINAM-Real4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2025.10.01 07:13
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.24 08:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.22 20:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.85% of days out of 117 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.19 08:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.18 17:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.88% of days out of 113 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 20:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.16 20:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.9% of days out of 111 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 14:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.09 07:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.96% of days out of 104 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.28 17:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.28 08:16
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.09% of days out of 92 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.27 15:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.27 12:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.1% of days out of 91 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.27 08:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.26 10:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.11% of days out of 90 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.22 14:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.07 19:16
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.04 05:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.47% of days out of 68 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.01 09:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.29 09:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.61% of days out of 62 days of the signal's entire lifetime.
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Trend Foxxx
30 USD al mes
-60%
0
0
USD
6.1K
RUB
30
0%
450
49%
69%
0.90
-20.05
RUB
74%
1:100
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.