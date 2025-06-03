- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
450
Transacciones Rentables:
223 (49.55%)
Transacciones Irrentables:
227 (50.44%)
Mejor transacción:
3 812.53 RUB
Peor transacción:
-2 041.02 RUB
Beneficio Bruto:
81 457.50 RUB (31 925 pips)
Pérdidas Brutas:
-90 482.21 RUB (32 589 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
6 (2 199.48 RUB)
Beneficio máximo consecutivo:
3 828.58 RUB (2)
Ratio de Sharpe:
-0.03
Actividad comercial:
68.53%
Carga máxima del depósito:
99.94%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
14
Tiempo medio de espera:
7 horas
Factor de Recuperación:
-0.59
Transacciones Largas:
231 (51.33%)
Transacciones Cortas:
219 (48.67%)
Factor de Beneficio:
0.90
Beneficio Esperado:
-20.05 RUB
Beneficio medio:
365.28 RUB
Pérdidas medias:
-398.60 RUB
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-3 207.52 RUB)
Pérdidas máximas consecutivas:
-3 207.52 RUB (7)
Crecimiento al mes:
3.14%
Pronóstico anual:
38.14%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
9 827.58 RUB
Máxima:
15 246.54 RUB (74.22%)
Reducción relativa:
De balance:
74.22% (15 246.54 RUB)
De fondos:
15.57% (1 161.69 RUB)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURUSD.ffx
|450
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURUSD.ffx
|-149
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURUSD.ffx
|-642
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +3 812.53 RUB
Peor transacción: -2 041 RUB
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +2 199.48 RUB
Pérdidas máximas consecutivas: -3 207.52 RUB
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FINAM-Real4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
-60%
0
0
USD
USD
6.1K
RUB
RUB
30
0%
450
49%
69%
0.90
-20.05
RUB
RUB
74%
1:100