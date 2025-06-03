- Прирост
Всего трейдов:
450
Прибыльных трейдов:
223 (49.55%)
Убыточных трейдов:
227 (50.44%)
Лучший трейд:
3 812.53 RUB
Худший трейд:
-2 041.02 RUB
Общая прибыль:
81 457.50 RUB (31 925 pips)
Общий убыток:
-90 482.21 RUB (32 589 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (2 199.48 RUB)
Макс. прибыль в серии:
3 828.58 RUB (2)
Коэффициент Шарпа:
-0.03
Торговая активность:
68.53%
Макс. загрузка депозита:
99.94%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
-0.59
Длинных трейдов:
231 (51.33%)
Коротких трейдов:
219 (48.67%)
Профит фактор:
0.90
Мат. ожидание:
-20.05 RUB
Средняя прибыль:
365.28 RUB
Средний убыток:
-398.60 RUB
Макс. серия проигрышей:
7 (-3 207.52 RUB)
Макс. убыток в серии:
-3 207.52 RUB (7)
Прирост в месяц:
3.14%
Годовой прогноз:
38.14%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
9 827.58 RUB
Максимальная:
15 246.54 RUB (74.22%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
74.22% (15 246.54 RUB)
По эквити:
15.57% (1 161.69 RUB)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD.ffx
|450
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD.ffx
|-149
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD.ffx
|-642
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
Лучший трейд: +3 812.53 RUB
Худший трейд: -2 041 RUB
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +2 199.48 RUB
Макс. убыток в серии: -3 207.52 RUB
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FINAM-Real4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
