СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Trend Foxxx
Ivan Zhil'tsov

Trend Foxxx

Ivan Zhil'tsov
0 отзывов
30 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -60%
FINAM-Real4
1:100
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
450
Прибыльных трейдов:
223 (49.55%)
Убыточных трейдов:
227 (50.44%)
Лучший трейд:
3 812.53 RUB
Худший трейд:
-2 041.02 RUB
Общая прибыль:
81 457.50 RUB (31 925 pips)
Общий убыток:
-90 482.21 RUB (32 589 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (2 199.48 RUB)
Макс. прибыль в серии:
3 828.58 RUB (2)
Коэффициент Шарпа:
-0.03
Торговая активность:
68.53%
Макс. загрузка депозита:
99.94%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
-0.59
Длинных трейдов:
231 (51.33%)
Коротких трейдов:
219 (48.67%)
Профит фактор:
0.90
Мат. ожидание:
-20.05 RUB
Средняя прибыль:
365.28 RUB
Средний убыток:
-398.60 RUB
Макс. серия проигрышей:
7 (-3 207.52 RUB)
Макс. убыток в серии:
-3 207.52 RUB (7)
Прирост в месяц:
3.14%
Годовой прогноз:
38.14%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
9 827.58 RUB
Максимальная:
15 246.54 RUB (74.22%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
74.22% (15 246.54 RUB)
По эквити:
15.57% (1 161.69 RUB)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD.ffx 450
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD.ffx -149
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD.ffx -642
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +3 812.53 RUB
Худший трейд: -2 041 RUB
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +2 199.48 RUB
Макс. убыток в серии: -3 207.52 RUB

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FINAM-Real4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.10.01 07:13
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.24 08:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.22 20:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.85% of days out of 117 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.19 08:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.18 17:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.88% of days out of 113 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 20:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.16 20:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.9% of days out of 111 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 14:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.09 07:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.96% of days out of 104 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.28 17:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.28 08:16
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.09% of days out of 92 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.27 15:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.27 12:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.1% of days out of 91 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.27 08:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.26 10:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.11% of days out of 90 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.22 14:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.07 19:16
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.04 05:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.47% of days out of 68 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.01 09:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.29 09:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.61% of days out of 62 days of the signal's entire lifetime.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Trend Foxxx
30 USD в месяц
-60%
0
0
USD
6.1K
RUB
30
0%
450
49%
69%
0.90
-20.05
RUB
74%
1:100
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.