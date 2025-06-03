SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Trend Foxxx
Ivan Zhil'tsov

Trend Foxxx

Ivan Zhil'tsov
0 recensioni
18 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -3%
FINAM-Real4
1:100
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
301
Profit Trade:
158 (52.49%)
Loss Trade:
143 (47.51%)
Best Trade:
3 812.53 RUB
Worst Trade:
-2 041.02 RUB
Profitto lordo:
68 952.00 RUB (22 230 pips)
Perdita lorda:
-69 467.12 RUB (19 739 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (2 199.48 RUB)
Massimo profitto consecutivo:
3 828.58 RUB (2)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
66.49%
Massimo carico di deposito:
99.77%
Ultimo trade:
11 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
-0.07
Long Trade:
149 (49.50%)
Short Trade:
152 (50.50%)
Fattore di profitto:
0.99
Profitto previsto:
-1.71 RUB
Profitto medio:
436.41 RUB
Perdita media:
-485.78 RUB
Massime perdite consecutive:
7 (-3 207.52 RUB)
Massima perdita consecutiva:
-3 207.52 RUB (7)
Crescita mensile:
-5.72%
Previsione annuale:
-69.35%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 550.53 RUB
Massimale:
6 969.49 RUB (33.93%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
33.93% (6 969.49 RUB)
Per equità:
11.61% (1 813.15 RUB)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD.ffx 301
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD.ffx -9
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD.ffx 2.5K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +3 812.53 RUB
Worst Trade: -2 041 RUB
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +2 199.48 RUB
Massima perdita consecutiva: -3 207.52 RUB

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FINAM-Real4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.24 08:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.22 20:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.85% of days out of 117 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.19 08:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.18 17:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.88% of days out of 113 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 20:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.16 20:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.9% of days out of 111 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 14:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.09 07:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.96% of days out of 104 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.28 17:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.28 08:16
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.09% of days out of 92 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.27 15:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.27 12:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.1% of days out of 91 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.27 08:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.26 10:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.11% of days out of 90 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.22 14:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.07 19:16
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.04 05:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.47% of days out of 68 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.01 09:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.29 09:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.61% of days out of 62 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.29 06:59
Share of days for 80% of growth is too low
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Trend Foxxx
30USD al mese
-3%
0
0
USD
15K
RUB
18
0%
301
52%
66%
0.99
-1.71
RUB
34%
1:100
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.