Ivan Zhil'tsov

Trend Foxxx

Ivan Zhil'tsov
0条评论
30
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 -60%
FINAM-Real4
1:100
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
450
盈利交易:
223 (49.55%)
亏损交易:
227 (50.44%)
最好交易:
3 812.53 RUB
最差交易:
-2 041.02 RUB
毛利:
81 457.50 RUB (31 925 pips)
毛利亏损:
-90 482.21 RUB (32 589 pips)
最大连续赢利:
6 (2 199.48 RUB)
最大连续盈利:
3 828.58 RUB (2)
夏普比率:
-0.03
交易活动:
68.53%
最大入金加载:
99.94%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
14
平均持有时间:
7 小时
采收率:
-0.59
长期交易:
231 (51.33%)
短期交易:
219 (48.67%)
利润因子:
0.90
预期回报:
-20.05 RUB
平均利润:
365.28 RUB
平均损失:
-398.60 RUB
最大连续失误:
7 (-3 207.52 RUB)
最大连续亏损:
-3 207.52 RUB (7)
每月增长:
3.14%
年度预测:
38.14%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
9 827.58 RUB
最大值:
15 246.54 RUB (74.22%)
相对跌幅:
结余:
74.22% (15 246.54 RUB)
净值:
15.57% (1 161.69 RUB)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD.ffx 450
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD.ffx -149
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD.ffx -642
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +3 812.53 RUB
最差交易: -2 041 RUB
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +2 199.48 RUB
最大连续亏损: -3 207.52 RUB

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FINAM-Real4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2025.10.01 07:13
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.24 08:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.22 20:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.85% of days out of 117 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.19 08:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.18 17:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.88% of days out of 113 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 20:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.16 20:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.9% of days out of 111 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 14:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.09 07:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.96% of days out of 104 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.28 17:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.28 08:16
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.09% of days out of 92 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.27 15:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.27 12:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.1% of days out of 91 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.27 08:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.26 10:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.11% of days out of 90 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.22 14:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.07 19:16
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.04 05:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.47% of days out of 68 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.01 09:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.29 09:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.61% of days out of 62 days of the signal's entire lifetime.
