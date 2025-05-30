- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
58
Kârla kapanan işlemler:
13 (22.41%)
Zararla kapanan işlemler:
45 (77.59%)
En iyi işlem:
1 635.60 USD
En kötü işlem:
-539.07 USD
Brüt kâr:
10 538.30 USD (33 563 pips)
Brüt zarar:
-13 359.30 USD (45 143 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
1 (1 635.60 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 635.60 USD (1)
Sharpe oranı:
-0.08
Alım-satım etkinliği:
85.89%
Maks. mevduat yükü:
33.25%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
-0.49
Alış işlemleri:
35 (60.34%)
Satış işlemleri:
23 (39.66%)
Kâr faktörü:
0.79
Beklenen getiri:
-48.64 USD
Ortalama kâr:
810.64 USD
Ortalama zarar:
-296.87 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-3 652.15 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 652.15 USD (11)
Aylık büyüme:
-8.79%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 922.54 USD
Maksimum:
5 711.74 USD (54.13%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
78.94% (5 711.74 USD)
Varlığa göre:
20.62% (432.82 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|30
|XAUUSD
|28
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPJPY
|-5.7K
|XAUUSD
|2.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPJPY
|-23K
|XAUUSD
|11K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 635.60 USD
En kötü işlem: -539 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +1 635.60 USD
Maksimum ardışık zarar: -3 652.15 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ADSS-Demo
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 6
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
NAS-Real
|0.00 × 3
|
SFM-Demo
|0.00 × 4
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 7
Simple, calm, consistent and growing :)
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-68%
0
0
USD
USD
964
USD
USD
17
0%
58
22%
86%
0.78
-48.64
USD
USD
79%
1:200