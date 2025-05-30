SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Emuel444
Multazam

Emuel444

Multazam
0 inceleme
17 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -68%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
58
Kârla kapanan işlemler:
13 (22.41%)
Zararla kapanan işlemler:
45 (77.59%)
En iyi işlem:
1 635.60 USD
En kötü işlem:
-539.07 USD
Brüt kâr:
10 538.30 USD (33 563 pips)
Brüt zarar:
-13 359.30 USD (45 143 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
1 (1 635.60 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 635.60 USD (1)
Sharpe oranı:
-0.08
Alım-satım etkinliği:
85.89%
Maks. mevduat yükü:
33.25%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
-0.49
Alış işlemleri:
35 (60.34%)
Satış işlemleri:
23 (39.66%)
Kâr faktörü:
0.79
Beklenen getiri:
-48.64 USD
Ortalama kâr:
810.64 USD
Ortalama zarar:
-296.87 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-3 652.15 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 652.15 USD (11)
Aylık büyüme:
-8.79%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 922.54 USD
Maksimum:
5 711.74 USD (54.13%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
78.94% (5 711.74 USD)
Varlığa göre:
20.62% (432.82 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPJPY 30
XAUUSD 28
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPJPY -5.7K
XAUUSD 2.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPJPY -23K
XAUUSD 11K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 635.60 USD
En kötü işlem: -539 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +1 635.60 USD
Maksimum ardışık zarar: -3 652.15 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ADSS-Demo
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 2
Exness-Real33
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
OctaFX-Real9
0.00 × 2
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 6
ATCBrokers-US Live
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
SVSFX-Live
0.00 × 1
GO4X-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
NAS-Real
0.00 × 3
SFM-Demo
0.00 × 4
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 7
247 daha fazla...
Simple, calm, consistent and growing :)
İnceleme yok
2025.08.19 03:28
No swaps are charged on the signal account
2025.08.19 03:28
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.11 08:28
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.07 16:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.04 13:24
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.56% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.31 08:50
No swaps are charged
2025.07.31 08:50
No swaps are charged
2025.07.31 04:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.31 03:53
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.15 15:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.14 12:27
No swaps are charged on the signal account
2025.07.11 16:13
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.5% of days out of 40 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.04 09:16
No swaps are charged
2025.07.04 09:16
No swaps are charged
2025.07.02 12:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.01 16:13
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.30 03:48
No swaps are charged on the signal account
2025.06.27 13:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.24 01:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.23 11:48
No swaps are charged
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Emuel444
Ayda 30 USD
-68%
0
0
USD
964
USD
17
0%
58
22%
86%
0.78
-48.64
USD
79%
1:200
