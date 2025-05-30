SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Emuel444
Multazam

Emuel444

Multazam
0 Bewertungen
31 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -12%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
97
Gewinntrades:
32 (32.98%)
Verlusttrades:
65 (67.01%)
Bester Trade:
1 635.60 USD
Schlechtester Trade:
-539.07 USD
Bruttoprofit:
16 877.63 USD (75 574 pips)
Bruttoverlust:
-16 323.60 USD (74 170 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
3 (1 334.27 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 635.60 USD (1)
Sharpe Ratio:
0.04
Trading-Aktivität:
76.65%
Max deposit load:
33.25%
Letzter Trade:
5 Stunden
Trades pro Woche:
1
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
0.10
Long-Positionen:
63 (64.95%)
Short-Positionen:
34 (35.05%)
Profit-Faktor:
1.03
Mathematische Gewinnerwartung:
5.71 USD
Durchschnittlicher Profit:
527.43 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-251.13 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
11 (-3 652.15 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-3 652.15 USD (11)
Wachstum pro Monat :
27.82%
Jahresprognose:
337.61%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
2 922.54 USD
Maximaler:
5 711.74 USD (54.13%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
78.94% (5 711.74 USD)
Kapital:
20.62% (432.82 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPJPY 52
XAUUSD 44
NQ100.R 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPJPY -4.1K
XAUUSD 4.8K
NQ100.R -202
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPJPY -12K
XAUUSD 23K
NQ100.R -10K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +1 635.60 USD
Schlechtester Trade: -539 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 1
Max. aufeinandergehende Verluste: 11
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 334.27 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -3 652.15 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

FXNet-Real
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 6
MetasGroup-Live
0.00 × 2
OctaFX-Real9
0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 2
Youtradefx-Real
0.00 × 4
Exness-Real29
0.00 × 2
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-ProCent-5
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
noch 253 ...
Simple, calm, consistent and growing :)
Keine Bewertungen
2025.12.19 08:23
No swaps are charged
2025.12.19 08:23
No swaps are charged
2025.12.15 17:03
No swaps are charged on the signal account
2025.12.09 11:07
No swaps are charged
2025.12.09 11:07
No swaps are charged
2025.12.04 21:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 20:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.03 13:06
No swaps are charged on the signal account
2025.12.03 13:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 7 days
2025.11.21 10:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 13:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 15:59
No swaps are charged
2025.11.19 15:59
No swaps are charged
2025.11.19 10:49
No swaps are charged on the signal account
2025.11.17 02:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 07:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 00:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.02 10:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.30 23:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.29 11:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
