- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
97
Gewinntrades:
32 (32.98%)
Verlusttrades:
65 (67.01%)
Bester Trade:
1 635.60 USD
Schlechtester Trade:
-539.07 USD
Bruttoprofit:
16 877.63 USD (75 574 pips)
Bruttoverlust:
-16 323.60 USD (74 170 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
3 (1 334.27 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 635.60 USD (1)
Sharpe Ratio:
0.04
Trading-Aktivität:
76.65%
Max deposit load:
33.25%
Letzter Trade:
5 Stunden
Trades pro Woche:
1
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
0.10
Long-Positionen:
63 (64.95%)
Short-Positionen:
34 (35.05%)
Profit-Faktor:
1.03
Mathematische Gewinnerwartung:
5.71 USD
Durchschnittlicher Profit:
527.43 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-251.13 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
11 (-3 652.15 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-3 652.15 USD (11)
Wachstum pro Monat :
27.82%
Jahresprognose:
337.61%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
2 922.54 USD
Maximaler:
5 711.74 USD (54.13%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
78.94% (5 711.74 USD)
Kapital:
20.62% (432.82 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|52
|XAUUSD
|44
|NQ100.R
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GBPJPY
|-4.1K
|XAUUSD
|4.8K
|NQ100.R
|-202
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GBPJPY
|-12K
|XAUUSD
|23K
|NQ100.R
|-10K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +1 635.60 USD
Schlechtester Trade: -539 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 1
Max. aufeinandergehende Verluste: 11
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 334.27 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -3 652.15 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 6
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Youtradefx-Real
|0.00 × 4
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
noch 253 ...Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Simple, calm, consistent and growing :)
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
-12%
0
0
USD
USD
4.8K
USD
USD
31
0%
97
32%
77%
1.03
5.71
USD
USD
79%
1:200