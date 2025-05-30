- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
96
盈利交易:
32 (33.33%)
亏损交易:
64 (66.67%)
最好交易:
1 635.60 USD
最差交易:
-539.07 USD
毛利:
16 877.63 USD (75 574 pips)
毛利亏损:
-16 132.00 USD (73 170 pips)
最大连续赢利:
3 (1 334.27 USD)
最大连续盈利:
1 635.60 USD (1)
夏普比率:
0.04
交易活动:
78.49%
最大入金加载:
33.25%
最近交易:
4 几天前
每周交易:
6
平均持有时间:
3 天
采收率:
0.13
长期交易:
62 (64.58%)
短期交易:
34 (35.42%)
利润因子:
1.05
预期回报:
7.77 USD
平均利润:
527.43 USD
平均损失:
-252.06 USD
最大连续失误:
11 (-3 652.15 USD)
最大连续亏损:
-3 652.15 USD (11)
每月增长:
32.92%
年度预测:
399.40%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
2 922.54 USD
最大值:
5 711.74 USD (54.13%)
相对跌幅:
结余:
78.94% (5 711.74 USD)
净值:
20.62% (432.82 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|51
|XAUUSD
|44
|NQ100.R
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPJPY
|-3.9K
|XAUUSD
|4.8K
|NQ100.R
|-202
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPJPY
|-11K
|XAUUSD
|23K
|NQ100.R
|-10K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 635.60 USD
最差交易: -539 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 11
最大连续盈利: +1 334.27 USD
最大连续亏损: -3 652.15 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 6
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Youtradefx-Real
|0.00 × 4
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
Simple, calm, consistent and growing :)
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-9%
0
0
USD
USD
5K
USD
USD
29
0%
96
33%
78%
1.04
7.77
USD
USD
79%
1:200